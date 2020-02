Mode de plongée différée pour Ghost Recon: Breakpoint

Si vous êtes fan de Ghost Recon: Breakpoint et vous attendiez une manière plus réaliste de jouer à ce jeu de tir tactique, alors vous devrez attendre un peu plus longtemps. Dans un article de blog officiel, Ubisoft a annoncé que le mode d’immersion pour Point d’arrêt Il sera retardé jusqu’à la fin de l’année, en même temps que la nouvelle classe d’ingénieur.

Une partie de la déclaration se lit comme suit:

“La complexité de l’intégration de ce nouveau mode s’est avérée être un défi et nous voulons nous assurer que l’expérience sera incroyable lors de son lancement.”

Ce mode immersif fait partie des efforts de Ubisoft pour améliorer certaines des faiblesses de Point d’arrêt Nous connaîtrons plus de détails sur ce mode le 5 mars. De plus, Ubisoft s’assure qu’ils feront un meilleur effort pour communiquer plus précisément l’état du jeu à l’avenir. après plusieurs fans de Breakpoint ont exprimé leur scepticisme sur Reddit.

Lorsque le jeu a été initialement publié en octobre 2019, Breakpoint a été brisé par les critiques et les fans, ce qui a aidé Ubisoft à décider de retarder certains de ses plus grands titres pour cette année, y compris Regardez Dogs Legion.

Fsource: Ubisoft

