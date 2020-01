Modèle de commutateur repensé avec un meilleur processeur à venir en 2020

Les rumeurs entourant les nouvelles itérations de la Nintendo Switch ont commencé dès l’année dernière. Cela a finalement culminé avec la révélation et la sortie du Switch Lite à l’été 2019. Cependant, cela ne couvrait qu’un seul des nouveaux modèles. Le Switch Lite étant une variante rétrécie et dépouillée, l’autre nouveau modèle présumé a toujours été décrit comme étant plus puissant que le Nintendo Switch «phare» actuel. Les rumeurs autour de ce prétendu «Switch Pro» ont une fois de plus augmenté.

La publication japonaise Digitimes a rapporté que Nintendo aurait commencé la production de masse d’un nouveau modèle Nintendo Switch; soi-disant l’illusoire Switch Pro. Ce nouveau modèle devrait sortir l’été 2020, environ un an après le Lite.

Le journaliste du Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, est lié à l’histoire de Digitimes, se citant l’année dernière lorsqu’il a déclaré que Nintendo publierait deux nouveaux modèles de Switch (dont l’un s’est avéré être le Lite) dans les efforts de l’entreprise pour prolonger la durée de vie de la plateforme Switch.

J’ai signalé en août 2019: “Nintendo a des idées pour de nouvelles mises à jour de la gamme Switch après ces deux modèles pour prolonger le cycle de vie de la plate-forme”

DigiTimes du 6 janvier: “Nintendo prévoit de sortir mi-2020 un nouveau modèle de Switch” https://t.co/giypufcW4A

– Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 6 janvier 2020

De plus, l’analyste populaire Dr Serkan Toto a ajouté un peu plus de contexte à la même histoire de Digitimes en affirmant que ce nouveau modèle présumé utilisera des matériaux améliorés et aura un processeur plus puissant.

L’intrigue se corse

Bien que toute cette situation soit toujours classée comme une rumeur par Nintendo Enthusiast, il y a quelques détails clés à prendre en compte.

Pour revenir à la note de Mochizuki à propos de la publication de plusieurs versions de Switch par Nintendo pour garantir une longue durée de vie à la plateforme, l’ancien président de Nintendo, Tatsumi Kimishima, a déclaré en 2018 que le Switch ferait exactement cela. Cela dit, soit Mochizuki y faisait allusion avec désinvolture lorsqu’il l’a mentionné l’année dernière, soit Kimishima cachait simplement la méthode que Nintendo entend utiliser pour garantir que le Switch vive longtemps.

Deuxièmement, nous avons les récentes pénuries de stock du commutateur phare. Depuis décembre, il est devenu de plus en plus difficile d’en retrouver une aux États-Unis et au Royaume-Uni. Maintenant, cela pourrait être attribué à la saison des achats massive, cependant, le Switch Lite moins cher a réussi à aller très bien sans faire face au même problème. Peut-être que le produit phare Switch était plus en demande, mais il semble étrange que la console soit soudainement confrontée à des problèmes de stock comme elle l’a fait dans les semaines qui ont suivi son lancement en 2017.

Cela pourrait suggérer que Nintendo réduit les stocks à l’avance, et peut-être simplement distribuer de nouvelles unités aux distributeurs à mesure que 2020 arrive à maturité. Tout cela n’est qu’une théorie et seul le temps nous dira en fin de compte comment les niveaux de stock fluctuent. Gardez à l’esprit que Nintendo a sorti une version améliorée du Switch l’année dernière, juste après le Lite. Il serait donc étrange d’introduire un nouveau modèle pour le diminuer quelques mois plus tard. Pourtant, le temps sera finalement.

Le dernier point (et le plus controversé) à prendre en compte est que les rumeurs entourant le Switch Pro tournent assez longtemps à ce stade. N’oubliez pas que le Switch et le Lite d’origine ont tous deux été divulgués presque dans leur intégralité avant le lancement. Assez de gens ont parlé de l’existence du Pro pour indiquer qu’au moins quelque chose se profile dans l’ombre. Quoi qu’il en soit, bien sûr, Nintendo n’a encore rien dit. Et il ne bougera probablement pas jusqu’à ce qu’une annonce officielle arrive, tout comme il n’a pas bougé avant.