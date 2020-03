Modern Warfare 2: fuite du couvercle remasterisé

Par Rodolfo León

27/03/2020 13h56

L’existence de Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisé, maintenant, tout ce qui reste Activision confirmez-le. Le portail Charlie Intel, reconnu pour couvrir tout ce qui touche à Appel du devoir, confirme avoir retrouvé la couverture du jeu ainsi qu’une brève description.

“Achetez la campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered et recevez le pack Ghost Team Underwater Demo Classic ou achetez le pack Ghost Pack: Oil Rig Bundle pour recevoir Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.”

L’utilisation du mot “campagne” indique que ce remastering va complètement se débarrasser de la section multijoueur, ne laissant que les missions solo. Voir ici la page de titre:

Activision Il n’a encore rien dit à ce sujet, mais il semble que la fuite que nous avons eue la semaine dernière était vraie. Nous ne savons pas exactement quand ce versement sortira, mais quelque chose est certain, nous n’aurons pas à attendre jusqu’à Appel du devoir cette année pour la rencontrer.

