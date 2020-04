Modern Warfare 2 Remastered est-il multijoueur? Non, et voici pourquoi! – HITC

Modern Warfare 2 Remastered n’a pas de mode multijoueur et Activision a expliqué pourquoi.

Après une fuite récente, Modern Warfare 2 Remastered est désormais disponible au téléchargement et à la lecture sur PlayStation 4 uniquement. Certains craignaient que la mission No Russian ne soit pas incluse, mais elle fait en fait toujours partie de la campagne solo. Cependant, bien que cette infâme mission soit incluse, le multijoueur ne fait pas partie du package.

Comme mentionné précédemment, certains fans inquiets avaient exprimé des inquiétudes quant à l’exclusion de la mission No Russian de Modern Warfare 2 Remastered. Ces fans seront ravis d’apprendre que le niveau infâme n’a pas été omis, même si c’est potentiellement la raison pour laquelle Sony Russie a refusé de vendre le jeu.

Bien qu’il soit bon que l’une des missions les plus mémorables et provocantes soit toujours incluse, certains fans sont plus que contrariés par le fait que le multijoueur a été omis. Bien que cela soit naturellement décevant pour les fans, Activision a fourni une explication claire de sa décision.

Modern Warfare 2 Remastered est-il multijoueur?

Non, Modern Warfare 2 Remastered n’a pas de mode multijoueur.

Il n’y a pas de multijoueur pour la version PS4 de Modern Warfare 2 Remastered, et il n’y aura pas de gameplay compétitif en ligne lorsque le jeu sera lancé sur Xbox One et PC.

Au prix de 19,99 £, le package autonome est la campagne solo uniquement avec des graphismes améliorés.

Pourquoi n’y a-t-il pas de multijoueur dans Modern Warfare 2 Remastered?

Il n’y a pas de multijoueur dans Modern Warfare 2 Remastered car Activision publie plutôt des «expériences de carte classiques» dans Modern Warfare.

Selon un article de blog d’Activision, l’éditeur a fourni l’explication suivante pour expliquer pourquoi il n’y a pas de multijoueur dans Modern Warfare 2 Remastered:

«Plutôt que de proposer une expérience multijoueur distincte en tant que pack autonome, Activision et Infinity Ward cherchent à apporter des expériences de carte plus classiques à une nouvelle vie dans l’univers de Modern Warfare alors qu’il continue de croître et de se construire au fil du temps».

“Nous avons joué des cartes emblématiques de la série Modern Warfare du passé dans la nouvelle guerre moderne, y compris des cartes classiques comme Rust, Shipment, Crash et Vacant. De plus, dans Warzone, nous avons également expérimenté de nouvelles manières les sites de la série Modern Warfare comme Gulag et Boneyard. “

Modern Warfare 2 Remastered est disponible sur PS4 et sortira sur Xbox One et PC à une date ultérieure.

Dans d’autres nouvelles, Persona 5 Royal: Comment réclamer le pack DLC Legacy en jeu