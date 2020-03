Modern Warfare 2 Remastered fuit à nouveau en Corée

Il y a un an, Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisé Il est apparu avec un classement soudain en Europe, mais depuis lors, le titre est resté dans l’ombre, jusqu’à présent. Le projet rumeur est apparu à nouveau avec une autre classification, mais cette fois en Corée du sud, renforçant encore l’idée que cette livraison est peut-être une réalité.

À l’heure actuelle, il est déjà un peu difficile de s’enthousiasmer pour une rumeur qui clignote depuis deux ans, mais pourquoi se donner la peine de trier un titre qui n’existerait pas? Il est difficile de savoir si Modern Warfare 2 Remastered pourrait faire ses débuts cette année ou non, nous devrons donc attendre de voir la prochaine Activision.

Et en parlant de rumeurs et Appel du devoir, une rumeur a récemment émergé pointant vers le versement de cette année comme un redémarrage de Black ops, et si vous souhaitez en savoir plus, suivez ce lien.

Source: Grac.or

