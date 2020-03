Modern Warfare 2 ‘remasterisé maintenant disponible

Étonnamment, et avec quelques fuites entre les deux, Activision a publié la version remasterisée du titre le plus acclamé de la franchise Call of Duty, bien que pas de la manière que tout le monde attendait.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered est maintenant disponible en téléchargement numérique, bien que si vous voulez jouer en multijoueur, n’allez pas si vite: le jeu n’a que sa campagne disponible, c’est pourquoi son nom est Campaign Remastered. En outre, pour le moment, vous ne pouvez le télécharger que sur PlayStation 4; Les versions Xbox One et PC suivront plus tard. Vous pouvez regarder sa bande-annonce frénétique ci-dessous:

Le jeu, comme la remasterisation du premier Call of Duty 4: Modern Warfare, comprend graphismes améliorés, nouvelles animations, textures et reflets. Selon Activision, cette version prend en charge la résolution 4K et HDR à la fois sur consoles (PlayStaion 4 Pro et Xbox One X) et sur PC. Bien sûr, l’augmentation du taux d’images par seconde et la compatibilité avec les moniteurs ultra larges sont exclusives aux ordinateurs.

Développé à l’origine par Infinity Ward et maintenant remasterisé par Beenox, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered offre une expérience complète avec des visuels HD époustouflants et les dernières prévisualisations audio. Que vous l’ayez vécu en 2009 ou que vous ne l’ayez pas encore joué, cette histoire emblématique est une expérience acclamée par la critique comme l’une des campagnes solo les plus mémorables et les plus incroyables

La campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisée comprend les 18 missions du jeu original. Ouais aussi “pas de russe”, ce qui a provoqué une grande controverse en 2009. Dans cette mission, le joueur doit mener une attaque terroriste dans un aéroport, donc tout son développement est trop choquant. Ces derniers jours, la rumeur disait qu’Activision le supprimerait de la remasterisation, mais ce n’est pas le cas.

Qu’adviendra-t-il des cartes du jeu emblématique? Bien qu’ils ne soient pas confirmés, ils peuvent être ajoutés à l’aspect multijoueur de Modern Warfare. Il ne faut pas oublier que ce titre prend un format saisonnier, et le troisième débutera à partir de la semaine prochaine. La version remasterisée de la campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 est disponible sur PlayStation 4 pour 24,99 euros.

