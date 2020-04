Modern Warfare distribue 10 niveaux de passe de combat gratuits, voici comment les débloquer

La saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare se termine très bientôt. Pour aider les joueurs à gravir les échelons du Battle Pass, Activision offre 10 niveaux gratuits, mais il y a un hic.

Vous devez déjà posséder le Battle Pass pour utiliser les 10 niveaux gratuits. Le Battle Pass est partagé entre Modern Warfare et Warzone, et les 10 niveaux gratuits s’appliquent aux deux.

Tous ceux qui achètent le Battle Pass avant le 5 avril à 23 h HP trouveront les 10 niveaux gratuits disponibles à échanger dans la section “Juste pour vous” du menu. Ceux qui sont au-dessus du niveau 90 obtiendront toujours les 10 niveaux, avec le nombre restant de niveaux reportés sur le Battle Pass de la saison 3. Par exemple, vous êtes au niveau 94, vous obtiendrez 6 niveaux pour vous apporter 100 dans le pass Season Pass, puis 4 autres pour vous démarrer lorsque le prochain pass arrivera.

Consultez le billet de blog Activision pour en savoir plus sur cette offre.

En plus de l’offre de niveau gratuit, Activision débloque le double XP sur Modern Warfare et Warzone ce week-end pour mettre fin à la saison 2. Comme annoncé précédemment, la saison 2 se termine le 7 avril. À un moment donné, vous pouvez vous attendre à ce que la société pour révéler la saison 3 et un nouveau Battle Pass.

Dans d’autres nouvelles, le multijoueur de Modern Warfare est gratuit ce week-end dans le cadre d’une offre spéciale. Ce n’est que la dernière expérience gratuite de Call of Duty, car le jeu de bataille royale Warzone est également gratuit. De plus, Call of Duty: Mobile gratuit vient de recevoir une grosse mise à jour avec de nouveaux contenus et plus encore.

Dans d’autres nouvelles de Call of Duty, Activision a lancé Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sur PS4. Il comprend une version remasterisée de la campagne, mais pas de multijoueur, comme les fuites le suggéraient précédemment; il arrive sur Xbox One et PC fin avril en raison d’un accord d’exclusivité avec Sony. Le jeu serait déjà terminé et prêt à fonctionner depuis un certain temps déjà, Activision n’attendant que le bon moment pour le sortir.

