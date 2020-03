Modern Warfare en tête du logiciel, Switch Matériel le plus vendu

Le NPD a publié son analyse pour le mois de février 2020, notant une baisse de 29% d’une année sur l’autre pour le matériel, les logiciels et les accessoires.

Pour le mois de février 2020, NPD rapporte Logiciel a chuté de 36% à 307 millions de dollars par rapport à février 2019.

Les baisses ont été entraînées en raison d’une ardoise de sortie en douceur. Depuis le début de l’année, les ventes de logiciels ont chuté de 33% pour atteindre 618 millions de dollars en glissement annuel (glissement annuel).

Call of Duty: Modern Warfare est revenu en haut du graphique du mois. Le titre reste le jeu le plus vendu au cours de la période de 12 mois se terminant en février.

Aucune nouvelle version pour février 2020 n’a atteint le palmarès des 20 meilleurs vendeurs. La nouvelle version la plus vendue était Collection Yakuza Remastered, qui est arrivé au numéro 33 pour le mois.

La division 2 retourné au tableau, à la cinquième place du top-10. NPD a attribué son retour à de solides remises numériques et physiques.

Pour l’année 2020 à ce jour, le jeu le plus vendu est le titre numéro un de janvier Dragon Ball Z: Kakarot, suivi de Call of Duty: Modern Warfare, NBA 2K20, Grand Theft Auto 5 et Madden NFL 20 pour compléter le top 5.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Matériel les dépenses pour le mois ont chuté de 34% en glissement annuel à 183 millions de dollars, toutes les plates-formes de consoles enregistrant une baisse en glissement annuel. Les dépenses annuelles en matériel informatique ont chuté de 35% pour atteindre 312 millions de dollars.

Pour le mois de février, Commutateur était encore une fois la console la plus vendue en ventes unitaires et en dollars. Il reste la plate-forme matérielle la plus vendue de l’année.

Dans accessoires et cartes de jeu, les dépenses totales ont atteint 265 millions de dollars, en baisse de 14% en glissement annuel. Les dépenses cumulatives ont diminué de 13% pour s’établir à 500 millions de dollars.

le Manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l’accessoire le plus vendu pour le quatrième mois consécutif et est l’accessoire de jeu le plus vendu depuis le début de l’année.

Global, Les dépenses globales de février 2020 ont baissé de 29% pour s’établir à 755 millions de dollars, par rapport à la même période en 2019. Le matériel de fin de cycle, principalement PS4 et Xbox One, et une liste de versions légères ont entraîné cette baisse. Depuis le début de l’année, les dépenses dans tous les secteurs se sont élevées à 1,4 milliard de dollars, en baisse de 28% sur un an.