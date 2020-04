Modern Warfare est le jeu le plus vendu jusqu’à présent cette année aux États-Unis.

Par Rodolfo León

22/04/2020 19:46

Le NPD Group, agence chargée de surveiller les ventes de jeux vidéo dans le États Unis, a présenté son nouveau rapport pour le mois de mars, et les choses ne pourraient être meilleures pour Call of Duty: Modern Warfare, qui continue de dominer le marché nord-américain malgré son départ il y a près de six mois.

Comme nous vous les avons envoyés le matin, Guerre moderne est le deuxième jeu le plus vendu de mars en USA, dépassé seulement par Animal Crossing: New Horizons. Cependant, la nouveauté Activision et Infinity Ward prend les devants dans une autre section. Jusqu’au moment, Guerre moderne est le jeu le plus vendu de USA à ce jour en 2020. En fait, mars a été le mois le plus réussi de toute la franchise de Call of Duty.

La nouvelle a été partagée par l’analyste toujours fiable Mat Piscatella au moyen de Twitter, et vous pouvez le voir ci-dessous:

US NPD SW – Call of Duty: Modern Warfare était le jeu le plus vendu n ° 2 de mars 2020 et est maintenant le jeu le plus vendu de 2020 depuis le début de l’année. En mars, les ventes de titres de franchise Call of Duty ont atteint un nouveau record pour un mois de mars, dépassant le pic précédent établi en mars 2010. – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 21 avril 2020

Ici vous pouvez voir les 10 jeux les plus vendus jusqu’à présent cette année:

Une liste très intéressante, et comme toujours, le monstre de Rockstar, GTA V, continue d’apparaître dans les graphiques de vente. Nous ne savons toujours pas comment il est possible qu’un jeu sorti il ​​y a tant d’années continue à se vendre si bien, nous espérons simplement que sa suite pourra égaler son succès lors de ses débuts à un moment donné dans le futur.

Source: Mat Piscatella

