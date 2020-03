Modern Warfare obtient un Tamagotchi imbattable

Image: Activision

De toutes les choses qu’ils auraient pu ajouter à Call of Duty, un animal de compagnie virtuel de style Tamagotchi n’est pas celui que j’aurais jamais imaginé. Et pourtant, nous y voilà. Call of Duty obtient des animaux virtuels nécessiteux dans la mise à jour du magasin Modern Warfare de cette semaine, testant la capacité d’un joueur à tuer plusieurs tâches tout en soignant.

La communauté Call of Duty espérait vraiment que cette semaine apporterait des informations officielles ou une bande-annonce pour annoncer le mode Battle Royale «Warzone» divulgué et taquiné. Au lieu de cela, les joueurs ont la possibilité d’acheter un animal numérique appelé Tomogunchi. Star de nombreuses rétrospectives «souvenez-vous des années 90», le Tamagotchi était un petit appareil portable avec un écran LCD noir et blanc qui vous a fait démarrer avec un œuf à couver, puis vous avez dû vous entraîner et prendre soin de la constante de l’animal. besoins au fur et à mesure de leur évolution. Ils étaient des petits gars dans le besoin qui voulaient vous faire un culpabilité si vous les ignoriez trop longtemps.

La montre Tomogunchi dans Modern Warfare est livrée dans un ensemble sur le thème des dinosaures et des dragons à 1000 points COD, ou 10 $. Pour utiliser et faire évoluer votre animal, la montre doit être équipée du menu Watch Select sous l’onglet Weapons.

L’œuf finira par se fissurer sur l’écran de la montre pour faire éclore votre animal pendant un match. En appuyant sur le D-Pad (ou la flèche vers le haut sur le PC), vous pourrez sélectionner l’action “Watch Interact”, qui vous permet de visualiser votre montre dans le jeu pour vérifier votre nouveau-né.

La montre Tomogunchi est une version plus simpliste de l’animal de compagnie des années 90. Vous n’avez pas à entraîner votre nouveau-né à ne pas faire caca partout, mais bonne chance en essayant de vérifier constamment votre montre pour vous assurer que votre animal est heureux et bien nourri. Tous les besoins ou émotions sont satisfaits par vos performances dans le jeu. Votre animal de compagnie est maintenu en vie et heureux grâce à votre capacité à tuer, à marquer des points, à tuer des séquences et à gagner. Si vous êtes piétiné par l’autre équipe et que vous vous comportez mal, votre animal deviendra probablement triste et mourra. Il y a aussi un indicateur de croissance sous votre animal pour aider à les faire évoluer, ce qui semble se remplir plus rapidement si vous vérifiez constamment votre montre.

Je me suis dit que je n’achèterais pas de points COD pour des cosmétiques stupides, mais la nostalgie m’a frappé fort alors que je me souvenais de mon propre animal de compagnie virtuel de mon enfance, un Tamagotchi imité. C’était un chiot dalmatien qui mourait souvent au milieu de la journée d’école, ou émettait des sons dans mon sac à dos qui m’ont causé des ennuis plus de fois que ma mère ne l’avait jamais su.

L’œuf Tomogunchi met un certain temps à éclore, malgré toutes mes attaques et mes points de capture. Je n’ai pas encore complètement évolué ce que je suppose être un animal de compagnie dragon. Les longs matchs de Ground War pourraient être le meilleur endroit pour faire évoluer ce blob numérique rond que j’ai nommé Toasty. J’espère qu’il évoluera vers une beauté cracheuse de feu dont la Mère des Dragons serait fière.

