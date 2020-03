Modern Warfare Warzone est un jeu croisé et autonome (rapports) – HITC

Activision

Warzone pour Call Of Duty Modern Warfare serait censé être un jeu croisé et un téléchargement autonome gratuit.

Il y a eu beaucoup de reportages sur le mode Battle Royale de Call Of Duty Modern Warfare, Warzone, après les images de gameplay divulguées aujourd’hui. Et certains de ces rapports indiquent que l’expérience comprendra le jeu croisé et qu’il s’agira également d’un téléchargement autonome gratuit pour ceux qui ne possèdent pas Modern Warfare.

Tout le monde l’a déjà dit, mais Warzone est un concurrent viable pour le secret le moins bien gardé de l’histoire de Call Of Duty. Bien qu’il reste encore à être confirmé par Activision et Infinity Ward, la communauté de Modern Warfare connaît à peu près l’existence de Warzone depuis toujours grâce au chargement de fuites d’écran et de cartes.

Maintenant, avec le rumeur selon laquelle le mode arriverait le 10 mars, il y a eu des publicités PlayStation Plus publiées sur Twitch, et il y a des rapports disant que ce sera un jeu croisé et un téléchargement autonome gratuit.

Est-ce que Call Of Duty Modern Warfare Battle Royale est un jeu croisé?

Le mode Battle Royale pour Call Of Duty Modern Warfare, Warzone, serait un jeu croisé.

Bien que Call Of Duty Modern Warfare soit déjà un jeu croisé entre PS4, Xbox One et PC, c’est toujours une bonne assurance pour ceux qui attendent Warzone.

En plus d’inclure le jeu croisé, Warzone serait également un téléchargement autonome gratuit, ce qui signifie que ceux qui ne possèdent pas Modern Warfare pourront toujours participer.

Quant à l’origine de ces rapports, ils proviennent de YouTuber Chaos qui avait publié une vidéo d’impressions de gameplay supprimée (via IGN).

Pour aiguiser davantage votre appétit pour le mode Battle Royale très attendu, Warzone aurait également 150 joueurs avec des options pour les équipes en solo, en duo et à trois.

La carte Warzone serait également grande et entièrement faite sur mesure, et il y aurait également des cartes classiques telles que Broadcast et Overgrown.

N’oubliez pas que rien de tout cela n’est officiel jusqu’à ce qu’Activision fasse une annonce, mais j’espère que ce ne sera pas trop loin.

Dans d’autres nouvelles, Nioh 2 arrive-t-il sur PC et Xbox One?