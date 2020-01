Modiphius Entertainment annonce un RPG malhonnête

Les jeux vidéo et les jeux de rôle vont souvent de pair, l’un faisant une source naturelle de matériel pour l’autre. Et Modiphius Entertainment facilite les dernières nouveautés de ce crossover en annonçant Dishonored: The Roleplaying Game. Le studio de jeux de rôle a annoncé que Dishonored: The Roleplaying Game est en route, créé en collaboration avec le codirecteur du jeu vidéo Harvey Smith.

Le jeu se déroule dans la franchise de jeux d’Arkane Studios et a été développé avec une version simplifiée du système 2d20 de Modiphius qui a été utilisé dans ses jeux de rôle Star Trek Adventures et Conan. Nathan Dowdell a adapté le système à Dishonored, qui arrivera cet été. Le jeu sera publié dans un livre de synthèse à couverture rigide de luxe avec tout ce dont les joueurs et les stortellers ont besoin et Modiphius publiera des dés, des cartes et d’autres accessoires personnalisés à côté du livre.

Le livre est annoncé comme suit:

Dans Dishonored: The Roleplaying Game, les joueurs plongent dans le tumultueux Empire of the Isles, pour raconter des histoires de traditions occultes, d’intrigues et de drames. Le Corebook Dishonored contient toutes les règles et informations de base dont vous avez besoin pour démarrer votre aventure.

Le livre de 300 pages comprend:

* Une introduction à l’Empire des îles, et un regard en profondeur sur son histoire, son peuple et les luttes auxquelles ils sont confrontés.

* Un guide étape par étape pour jouer le rôle des protagonistes: des assassins sinistres et des criminels robustes, aux explorateurs intrépides et aux loyalistes stoïques de la couronne.

* Une multitude d’antagonistes et une myriade de crochets différents pour vous inspirer, des terres dures et froides de la Tyvia au Karnaca ensoleillé.

* Un aperçu de la nature étrange du Vide, ainsi que des règles pour exploiter ses pouvoirs de flexion de la réalité.

* «The Oil Trail», une mini-campagne en quatre actes qui sert d’introduction parfaite à la ville de Dunwall.

* Une édition narrative simplifiée du système de jeu Modiphius 2d20