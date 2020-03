Modiphius lance Judge Dredd et les mondes du RPG 2000AD

Modiphius Entertainment a officiellement apporté l’avenir dystopique de Judge Dredd à la table de jeu de rôle avec Judge Dredd et les mondes de 2000AD RPG. L’éditeur de RPG a annoncé jeudi que le livre Judge Dredd Core et le livre d’extension Judge Dredd Robot Wars sont maintenant disponibles à l’achat sous forme numérique.

Les copies physiques des deux livres devraient actuellement être expédiées à la fin mai. Cependant, les fans qui commandent un livre imprimé maintenant recevront immédiatement une copie PDF. Et ceux qui commandent une copie PDF recevront un code de réduction compensera le coût contre tout achat futur d’un produit imprimé.

Les deux livres sont maintenant disponibles dans le cadre de la Collection Judge Dredd, que vous pouvez obtenir sur Modiphius.net ici. Le jeu se déroule dans la franchise de bandes dessinées créée par John Wagner, Carlos Ezquerra et Pat Mills. La franchise a été adaptée pour filmer deux fois ainsi que des jeux vidéo, des jeux de société, des romans et quelques jeux de rôle précédents avant celui-ci.

Les livres sont décrits comme suit:

Les chasseurs de primes mutants traquent l’écume de l’univers. Les nobles maisons d’une Russie impériale renaissante utilisent tous les moyens à leur disposition pour tenter de devenir la puissance suprême; en utilisant la corruption, l’assassinat, l’espionnage, la diplomatie et la guerre. Ensuite, il y a Dredd. Le meilleur avocat d’une vaste ville de plus de 800 millions de citoyens, il affronte des criminels, des pillards mutants, des extraterrestres, des robots voyous et des agents ennemis d’autres mégapoles hostiles.

Ce jeu de rôle fournit les règles de base pour les mondes de science-fiction de 2000 AD et fournit un matériel détaillé vous permettant de créer et de mener des aventures dans le monde de Judge Dredd. À l’intérieur de ce livre en couleur de 270 pages, vous trouverez:

* Règles pour créer des humains, des clones, des robots, des mutants et des singes élevés. Le système de chemin de vie amusant et intuitif vous permet d’exécuter des jeux pour un groupe de juges, de perps ou de citoyens.

* Un large éventail d’équipements et d’armes des pages du juge Dredd. Utilisez le pistolet légendaire emblématique avec ses six types de balles différents. Utilisez le bâton de matraque pour maîtriser les perps lorsqu’ils sont près d’eux. Montez sur le vélo Lawmaster, le roi de la route à deux roues.

* Règles complètes pour exécuter le jeu, y compris des combats rapides mais tactiques, des environnements et des tâches scientifiques, médicales et d’ingénierie étendues.

* Une exploration du monde de Dredd avec de nombreux emplacements clés de la ville de Dredd détaillée avec des informations sur la façon de les utiliser dans les jeux.

* Une aventure d’introduction où vous pouvez jouer en tant que juges, perps ou citoyens. Tous avec des buts et des objectifs très différents.

Partout dans Mega-City One, les Robots se retournent contre leurs maîtres humains. Le chaos règne en tant que leader charismatique des robots, Call-Me-Kenneth, rallie les robots de la ville à ses côtés, et seuls les juges se dressent sur leur chemin. Jouez en tant que juges dans The Robot Wars, ou en tant que civils et Perps pour sauver Matt Damon

Block, alors que la guerre fait rage dans la ville assiégée.

* Avec des règles étendues pour les personnages Robot,

* Discussion approfondie sur le rôle des robots dans la société

* Résumés des premiers dossiers de Dredd.