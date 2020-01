Modiphius lance Vampire: le pack de démarrage d’introduction de la mascarade

Modiphius Entertainment a contribué à ramener Vampire: The Masquerade à la proéminence dans les jeux sur table, et maintenant ils cherchent à attirer de nouveaux joueurs et des caduques avec un PDF “pack de démarrage”. L’éditeur de jeux a publié le pack de démarrage “New Blood” conçu pour les nouveaux joueurs et les conteurs et les conteurs à l’esprit, qui comprend une histoire qui enseigne aux joueurs comment jouer à la version Fifth Edition du jeu.

L’histoire démarre de façon traditionnelle avec un groupe de vampires nouvellement embrassés et est décrite comme suit:

Vous vous réveillez dans un casier à viande avec de vagues souvenirs de ce qui s’est passé la nuit dernière. Quelque chose à propos de vous ne vous convient pas. Lorsque vous reprenez vos esprits, vous vous rendez compte que vous avez une faim que vous n’avez jamais connue auparavant. Petit à petit, vous vous rendrez compte que vous avez été embrassé dans le monde de Kindred – ou des vampires pour ceux qui ne sont pas au courant.

En plus de l’histoire, le pack comprend un guide de référence des règles, des cartes ennemies et victimes imprimables, 7 personnages joueurs et une carte des relations qui est utilisée dans la cinquième édition pour établir les liens entre les personnages et les PNJ avant et pendant le jeu. . Le pack est livré avec un avertissement de contenu mature, notant qu’il «contient du contenu graphique et écrit de nature mature, y compris de la violence, des thèmes sexuels et un langage fort. La discrétion du lecteur est conseillée. »

Vous pouvez récupérer le pack ici.