Mogul s’associe à Microsoft pour la Coupe d’Asie Age of Empires II

Esports Mogul Limited vient d’annoncer que sa société de jeux va s’associer pour la première fois avec Microsoft sur le support du tournoi pour Age of Empires II Definitive Edition

Dans le cadre de ce partenariat, Mogul et Microsoft commenceront à lancer un nouveau type de hub de marque AoE II DE. De plus, il lancera une série de tournois de 12 mois. Cette AoE II Asia Cup, qui débutera au premier trimestre 2020, se déroulera sur 8 marchés d’Asie-Pacifique. Mogul recevra plus de 70 000 $ en frais de projet pour lancer le Branded Hub et les séries associées.

Mogul est ravi d’annoncer son partenariat avec @Microsoft! Dans le cadre de la Coupe Asie Age of Empires, nous lancerons des tournois Age of Empires sur 8 marchés. Plus de détails: https://t.co/0yhGXRTZug pic.twitter.com/unQiAdOVQm

– Mogul (@Mogulgg) 2 mars 2020

Jeremy Hinton, le directeur de Gaming Category Asia chez Microsoft a déclaré ceci dans un communiqué de presse officiel:

“Age of Empires est un titre de PC emblématique pour les joueurs en Asie, et nous sommes très heureux de le mettre en compétition lors de la prochaine Coupe d’Asie AoE II avec Mogul. La plateforme de compétition de Mogul nous offre la possibilité de proposer une compétition interactive et engageante. des événements pour les fans de toute la région Asie, faisant entrer ce jeu PC classique dans l’ère des sports électroniques en ligne! “

“Les fans sont et ont toujours été au cœur de notre stratégie sur Xbox. Nous sommes impatients de voir un nouveau niveau de compétitivité pour les joueurs PC expérimentant la nouvelle édition définitive du jeu. Le Branded Hub assurera certainement une compétition à surveiller!”

Au premier trimestre, Microsoft et Mogul lanceront un Branded Hub et une série de tournois pour Age of Empires II Definitive Edition. Cela offrait des versions localisées commençant en Australie et en Nouvelle-Zélande, au Vietnam, à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande, au Japon et en Corée.

Le Branded Hub sera un endroit centralisé où Microsoft pourra interagir avec les fans d’Age of Empires. Il proposera également du contenu exclusif et des abonnements payants. Age of Empires est un jeu de stratégie en temps réel lancé en 1997 qui définit le genre de stratégie en temps réel. Le jeu continue d’être joué par des générations de joueurs à travers des générations de systèmes de jeux PC.

L’avenir d’Age of Empire II

Le directeur marketing de Mogul, Mark Warburton, a commenté dans ce même communiqué de presse l’avenir de la base de fans AoE:

“La compétition et le jeu amical sont au cœur de l’engagement communautaire d’Age of Empires dans la région Asie. Nous avons été ravis de travailler avec Microsoft au cours des dernières semaines pour découvrir et engager les concurrents AoE les plus passionnés de la région alors que nous travaillons à organiser un compétition de classe mondiale via notre Branded Hub et notre solution de livraison de tournois en ligne. “

“Pour les joueurs, cela garantit une compétition immersive ou une expérience de visionneuse qui ressemble et se sent comme le jeu qu’ils aiment. Pour les éditeurs comme Microsoft, il offre la possibilité de fournir une expérience de jeu compétitive de marque, donnant vie à la marque de jeu et à son univers dans de nouvelles façons.”

“Ce partenariat est passionnant car il s’harmonise parfaitement avec l’objectif de Mogul de fournir à Microsoft et aux autres éditeurs de jeux, une solution e-sport locale clé en main rentable qui peut évoluer de manière transparente dans plusieurs langues et ravir les communautés de jeu et les fans sur plusieurs marchés simultanément.”

La plate-forme de Mogul elle-même est un foyer d’équipes d’e-sport, d’organisateurs de tournois, d’influenceurs, de groupes communautaires, d’éditeurs de jeux et de joueurs de tous niveaux. C’est principalement avec une offre d’eSports centralisée basée sur une plate-forme de tournois et de matchmaking leader du secteur.

Age of Empires II: Definitive Edition célèbre le 20e anniversaire de l’un des jeux de stratégie les plus populaires de tous les temps. Il a de nouveaux graphismes 4K Ultra HD époustouflants, une bande-son entièrement remasterisée et un tout nouveau contenu comme The Last Khans. De plus, il y a trois nouvelles campagnes et quatre civilisations entièrement nouvelles.

