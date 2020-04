Mojang a retardé les donjons de Minecraft pour offrir “un meilleur produit final”

Le mois prochain, le 26 mai, Donjons Minecraft sera enfin publié sur la Nintendo Switch et sur plusieurs autres plateformes, dont le Xbox Game Pass. Il devait arriver ce mois-ci mais a été retardé à la dernière minute.

Pourquoi était-ce? S’adressant récemment à Eurogamer, le producteur exécutif de Mojang, David Nisshagen, a expliqué comment cela était dû à une combinaison de facteurs, notamment la mise en œuvre multiplateforme, l’impact de l’épidémie de coronavirus (et les préoccupations concernant la santé et la sécurité du personnel) et le fait que l’équipe voulait offrir un meilleur produit final aux joueurs.

Nous ne voulons pas stresser les équipes pendant cette période. Nous aurions probablement pu faire [the old date] mais c’était probablement inconfortable – en partie pour l’équipe et aussi pour les joueurs, qui, nous ne pouvions pas garantir, obtiendraient un bon jeu amusant. Donc, en prenant ce petit temps de fin supplémentaire, nous aurons un meilleur produit final et une équipe plus heureuse qui pourra en être fière.

Comme l’a noté Nisshagen, l’équipe aurait pu prendre l’ancienne date (probablement il fait référence au lancement d’avril) mais a choisi de ne pas le faire – ce qui, espérons-le, se traduira par un meilleur jeu.

Si vous n’en aviez pas entendu parler Minecraft spin-off avant, il est inspiré par les robots de donjon classiques d’antan – vous permettant de faire équipe avec trois autres joueurs (en ligne ou via le jeu local) pour vaincre les foules méchantes. Dans le même temps, vous devez allumer vos armes et objets et collecter des trésors.

Selon la même interview, Mojang a demandé au UK Studio Double Eleven de l’aider avec les versions console du jeu. Nisshagen a également mentionné comment son équipe se concentrait désormais sur le contenu post-lancement.

Allez-vous essayer Minecraft Dungeons à son arrivée le mois prochain? Dites-nous ci-dessous.

