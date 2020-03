Mojang annule son festival Minecraft en raison de problèmes de coronavirus

Mojang a reporté son festival Minecraft en raison de problèmes de coronavirus.

Comme annoncé dans une mise à jour, bien que l’événement devrait avoir lieu en décembre, les organisateurs ne sont pas disposés à prédire combien de temps il pourrait s’écouler avant le début de l’épidémie de Covid-19.

“Au cours des dernières semaines, l’épidémie de Covid-19 a conduit de nombreux organisateurs à annuler ou reporter des rassemblements et des événements à travers le monde, à titre préventif pour assurer la santé et la sécurité de leurs invités”, a déclaré Mojang.

“La situation autour de Minecraft Festival, cependant, est un peu différente. Septembre est encore à plusieurs mois, et nous ne faisons aucune prédiction sur le temps qu’il faudra pour mettre l’épidémie derrière nous. Cette décision est plutôt le résultat de la vaste préparatifs nécessaires pour organiser un événement gigantesque comme celui-ci.

“Nos partenaires, producteurs et exposants sont basés aux quatre coins du monde, et pour le moment, nous ne pouvons pas nous rencontrer et collaborer comme nous le devons. Sans savoir exactement quand nous pouvons reprendre la planification, nous avons décidé de reporter. De cette façon, nous pouvons nous assurer que l’événement de l’année prochaine sera l’incroyable que notre communauté attend et mérite. “

Cependant, malgré l’annulation de l’événement, Minecraft Live aura toujours lieu. Le flux en direct contiendra des nouvelles, des annonces et des exclusivités dans les coulisses de Minecraft. La date de diffusion en direct n’a pas encore été annoncée.

Le Festival Minecraft n’est pas le premier événement à être annulé en raison du coronavirus. Le mois dernier, le GDC 2020 a été officiellement reporté. Avant cela, plusieurs sociétés, dont EA et Kojima Productions, s’étaient retirées de l’événement.

L’ESA a confirmé que l’E3 est toujours en cours, bien que Los Angeles ait été déclaré état d’urgence. Cependant, Iam8bit s’est retiré de l’événement.

En raison de Covid-19, plusieurs sociétés telles que Bungie, Google et Facebook ont ​​demandé à leurs employés de travailler à distance. Il a été confirmé que deux employés de Microsoft avaient contracté le virus.