Mon ami Pedro aura également une série télévisée

Il semble que l’adaptation des jeux vidéo au format de télévision. Il y a quelques jours, nous avons connu l’annonce du projet d’amener le monde de Fallout sur le petit écran; Il est bien connu que HBO développe une série basée sur Le dernier d’entre nous tandis que la série animée de Cuphead Netflix a récemment publié un aperçu. Un invité inattendu rejoint maintenant cette liste: Mon ami Pedro.

Le jeu d’action indépendant développé par DeadToast Entertainment et publié par Devolver Digital serait porté à la télévision dans un épisode d’une demi-heure de Classification R, c’est pour plus de 18 ans. Le projet serait une collaboration entre Télévision légendaire, DJ2 Enternainment et 87 North Productions comme l’a souligné le Hollywood Reporter.

La personne responsable de l’adaptation serait Derek Kolstad, co-créateur de la franchise John mèche, la série de films à succès mettant en vedette Keanu Reeves. Précisément, cette idée lorsqu’il s’agit de montrer et de chorégraphier les scènes d’action rend le choix de Kolstad plus que suffisant pour un produit comme Mon ami Pedro qui se distingue également pour montrer un type de « violence artistique » qui s’appuie fortement sur des influences telles que l’héroïque effusion de sang de Hong Kong et la cinéma d’action oriental en général.

Il participe également à la production DJ2, la société Dmitri M. Johnson qui a produit Sonic: le film qui a été diffusé au début de cette année sur grand écran après une refonte complète du hérisson après avoir reçu de sévères critiques de la part des fans lors de la diffusion de la première bande-annonce. DJ2 travaille également sur le adaptation télévisuelle d’un autre jeu vidéo récent: Disque Elysium dont le port pour Nintendo Switch est encore en développement. De son côté, 87North est le producteur de David Leicht, co-directeur de John mèche. Mike Wilson, l’un des fondateurs de Retour numérique servira de producteur exécutif. En tout cas le projet est encore en développement et pour le moment aucune chaîne a acheté ses droits d’émission.

Mon ami Pedro lancé l’année dernière pour Nintendo Switch (ici notre analyse), PC et consoles et raconte l’histoire d’un homme amnésique qui doit se frayer un chemin à travers les enfers à la recherche de ses souvenirs et avec la seule aide d’un banane parlante intelligente nommée Pedro. C’est certainement une histoire qui mérite d’être vue à l’écran.

La source

Voir également

en relation