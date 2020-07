Mon ami Pedro est transformé en émission de télévision

6 juillet 2020 – 11h27

Mon ami Pedro de Devolver Digital va arriver sur les écrans de télévision.

Annonces :

L’aventure se réalise via un partenariat entre Legendary Television, dj2 Entertainment et 87North Productions. Le co-créateur de John Wick, Derek Kolstad (photo), est producteur exécutif et scénariste de la série. Il avait précédemment déclaré qu’il travaillait sur un terrain pour une série télévisée My Friend Pedro plus tôt cette année.

Legendary a acquis le droit via un accord avec dj2, qui avait précédemment produit le film Sonic the Hedgehog et récemment signé les droits de son homologue à succès Disco Elysium.

Il a été récemment révélé qu’Amazon avait signé pour potentiellement faire un spectacle basé sur l’IP Fallout de Bethesda.

My Friend Pedro a été lancé en juin 2019 sur PC et Nintendo Switch, vendu à 250000 exemplaires au cours de sa première semaine. En quatre mois, le jeu avait déplacé 500 000 unités.

Nous avons rencontré le développeur Deadtoast alias Victor Agren au sujet du succès précoce du titre peu de temps après sa sortie.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71338/my-friend-pedro-is-being-made-into-a-tv-show/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));