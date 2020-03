Mon ami Pedro sortira sur PS4 la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 27 mars 2020 14:47 GMT

Mon ami Pedro, le tireur à défilement latéral mettant en vedette un homme avec la banane comme ami, sortira sur PS4 la semaine prochaine.

Devolver Digital a annoncé Mon ami Pedro se rendra sur PS4 la semaine prochaine le 2 avril.

La version PS4 du jeu comprendra également le contenu supplémentaire Code Yellow. Il comprend quatorze modificateurs de jeu au jeu de tir au ralenti ainsi que des «fonctionnalités très demandées» comme une minuterie en jeu pour les speedrunners, une option HUD cachée, et plus encore.

Sorti l’année dernière, le side-scroller est «un violent ballet sur l’amitié, l’imagination» et la lutte d’un homme pour «effacer toute personne sur son chemin à la demande d’une banane sensible».

Ici, les joueurs se frayent un chemin à travers différents niveaux et peuvent profiter de l’action au ralenti pour créer leurs propres séquences d’action.

Développé par DeadToast, le jeu propose également des mouvements acrobatiques à visée divisée et toutes sortes d’autres singeries folles.

C’est un jeu plutôt amusant et est maintenant disponible sur PC, Switch et Xbox One.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.