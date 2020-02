Mon copain n’obtiendra pas d’emploi

Bonjour, vous tous les loups phéromones dérangeants, et bienvenue à demander au Dr NerdLove, la seule colonne de conseils de rencontres pour vous aider à remasteriser votre vie amoureuse pour 4K et aider votre relation à ressembler à la façon dont vous vous en souvenez quand elle était nouvelle.

Cette semaine, tout est question de ce qu’il faut pour faire fonctionner une relation… et quand il est temps de partir. Que faites-vous quand un écart d’âge dans votre relation ne vous semblait pas si important au début, mais maintenant c’est tout ce à quoi vous pensez? Comment trouvez-vous une relation lorsque les seules personnes qui s’intéressent à vous sont émotionnellement indisponibles? Et que faites-vous lorsque vous déménagez avec votre petit ami commence à vous faire des cauchemars?

Il est temps d’affiner certaines anciennes expériences avec de nouveaux contrôles et visuels.

Faisons cela.

Cher Dr NerdLove:

J’ai déjà lu vos réponses sur Kotaku et vos réponses ont été vraiment bonnes. Honnêtement, parler à mes amis m’a donné des réponses contradictoires et déroutantes et n’est généralement pas utile, donc finalement, j’ai pensé que je devais contacter quelqu’un qui sait réellement de quoi il parle.

Donc, un peu d’histoire sur moi, j’étais assez en retard pour le jeu de rencontres, n’ayant ma première vraie petite amie qu’à l’âge de 26 ans. Je suis avec elle depuis quatre ans. Au début, je ne prenais pas les choses trop au sérieux, je venais de sortir d’une série de romans ratés et je supposais que nous serions finis dans un an environ. Mais les choses se sont bien passées, nous nous sommes très bien entendus ensemble, nous ne discutons jamais, nous rions ensemble et nous avons été vraiment très heureux. Au fur et à mesure que les choses avançaient, nous avons fini par emménager ensemble lorsque j’ai obtenu un emploi (un emploi qu’elle m’a aidé à trouver) dans une nouvelle ville.

Le problème est au cours des trois dernières années, alors ces pensées insidieuses se sont glissées dans mon esprit tous les quelques mois et sont devenues de plus en plus fréquentes.

Vous voyez, elle a onze ans de plus que moi. Au début, je ne voyais pas cela comme un problème, mais au fil des années, il m’est apparu de plus en plus qu’un écart d’âge existait entre nous.

L’un des problèmes avec parler de ce problème est qu’il m’est impossible de ne pas sembler incroyablement superficiel (probablement parce que je suis superficiel) mais l’un des problèmes est son apparence. Au fil des années, il devient de plus en plus évident à quel point elle est plus âgée que moi. Elle n’est pas laide, mais quand je sors voir mes amis avec des copines de leur âge ou que je vois d’autres couples ensemble, je deviens incroyablement jalouse.

Je suis content que ce soit anonyme, donc je peux admettre cette partie suivante: récemment, j’ai eu ces rêves où le visage de ma petite amie a été remplacé par celui de ma mère. J’ai fait le rêve environ trois fois au cours des six derniers mois. Ça me fait foutre le bordel et je me sens dégueu au réveil. C’est étrange parce qu’elle ne ressemble à rien à ma mère (ce n’est même pas la même race).

L’écart d’âge signifie également que je me sens parfois plus comme un enfant dans la relation qu’à un niveau égal avec elle. Quand je passe du temps avec mes amis, nous avons tous à peu près le même âge, mais quand je vais voir ses amis, je me sens souvent comme un enfant avec les adultes. Je déteste vraiment ce sentiment.

Cela se manifeste tous les quelques mois. Je vais passer plusieurs semaines à faire des allers-retours sur notre relation. Je me demande si je suis juste superficiel et que j’agis comme ‘l’herbe est plus verte’ OU est-ce que je repousse l’inévitable et j’ai trop peur de rompre avec elle parce que je n’ai jamais eu d’autre relation auparavant et je suis peur que je ne rencontre personne d’autre. Je n’ai jamais été avec personne d’autre, je n’ai donc aucun cadre de référence.

Ces peurs ne cessent de revenir, et c’est comme à chaque fois qu’elles reviennent plus fortes et je veux vraiment que ça cesse. Si je romps avec elle et que je rencontre quelqu’un de nouveau, est-ce que je vais être exactement dans la même situation plusieurs années plus tard? C’est frustrant.

Comme je l’ai dit, ces problèmes sont littéralement les deux seuls que je peux trouver pour notre relation. À peu près de toutes les autres façons, nous sommes compatibles et je crains que je ne vais juste gâcher une excellente relation après quelques raccords mineurs.

De mai à décembre

OK, je pense que quelqu’un doit appeler le bell hop car il y a BEAUCOUP de bagages ici.

Rien de tout cela n’est en fait si compliqué, FMTD; en fait, tout cela est assez évident – si évident, en fait, que vous avez en fait abordé certaines des raisons vous-même.

Mais commençons par le plus simple en premier: oui, l’écart d’âge est un problème pour vous, mais pas pour les raisons que vous pensez. Le problème n’est pas tant l’âge que la différence de puissance et d’expérience. C’est comme vous l’avez dit: vous ne vous sentez pas comme un égal dans votre relation. Parce que vous n’avez pas autant d’expérience – expérience de vie, expérience sociale, expérience relationnelle, etc. – vous vous sentez au mieux comme le partenaire junior et vous vous retrouvez à compter sur elle. Elle t’a trouvé le travail, elle t’a aidé à te situer dans ta nouvelle ville… Je suis prêt à parier que c’est aussi elle qui a trouvé ta place ou que tu as emménagé chez elle.

Et bien que certaines personnes soient cool de se sentir comme l’homme gardé ou d’être le partenaire le plus passif ou le plus soumis de la relation, cela ne fonctionne clairement pas pour vous. Je soupçonne que cela est devenu plus prononcé au cours des deux dernières années. Le fait d’avoir quelqu’un d’autre qui s’occupe de vous quand vous étiez un jeune de 26 ans au visage relativement frais peut commencer à vous râler lorsque vous avez la trentaine et à vous sentir un peu moins comme un homme gardé et plus, enfin, comme un enfant.

Je veux dire, il ne faut pas exactement au Dr Freud de comprendre pourquoi vous rêvez du visage de votre maman superposé au corps de votre petite amie; vous vous sentez infantilisé d’une manière que vous n’appréciez pas.

C’est, je suppose, le plus gros problème que de savoir si elle est aussi sexy que les partenaires de vos amis. C’est moins l’âge visible – bien que ce soit clairement aussi un facteur – mais aussi ce qu’il représente pour vous. Pour certains, un partenaire âgé accompli, expérimenté et cultivé est quelque chose dont on peut être fier. D’un autre côté, vous vous sentez coincé dans un monde où vous ne vous situez pas tout à fait.

Et c’est un sentiment légitime. C’est tout à fait compréhensible.

Je pense que la déconnexion que vous rencontrez est que vous pouvez toujours prendre soin de quelqu’un, toujours profiter de sa compagnie et toujours passer un bon moment avec eux… mais votre relation avec eux n’est tout simplement plus la bonne pour vous. Cela ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous n’avez pas travaillé assez dur dans ce domaine, ni que vous n’auriez pas dû y entrer en premier lieu. Tout cela signifie que vous avez dépassé la relation. Ce qui vous convenait il y a quatre ans ne vous convient pas nécessairement maintenant. Les gens grandissent et changent toujours, ce qui signifie que parfois ce dont ils ont besoin dans une relation change aussi.

C’est comme je le dis toujours: toutes les histoires d’amour ne sont pas censées être un poème épique. Certains sont censés être une histoire courte. Certains sont juste destinés à être un limerick sale.

Et si je suis franc: il est très rare que votre première relation soit aussi la dernière.

Les problèmes que vous rencontrez ne sont pas mineurs, FMTD; ils sont assez importants. Mais cela ne signifie pas qu’il y a quelque chose de mal, ni avec vous ni avec la relation. Il me semble que vous avez dépassé cette relation et que vous êtes prêt à passer à une autre où vous vous sentez plus comme un égal au lieu du membre junior.

Donc, je vous suggère de prendre ce que vous avez appris de cette relation – à la fois en général et sur vous-même – et de l’appliquer à la suivante. Assurez-vous simplement que celui-ci semble plus équitable, quel que soit l’écart d’âge.

Bonne chance.

Cher Dr NerdLove,

Je ne sais pas par où commencer, mais j’éprouve des troubles intérieurs majeurs au sujet de ma relation. Je suis avec mon petit ami depuis près de 7 ans. Nous étions d’abord amis, nous avons perdu contact, puis nous nous sommes reconnectés via Facebook. Il vivait à 4 heures de l’autre côté de l’État, vivant sa meilleure vie dans sa ville natale, qui est un endroit très touristique et magnifique, alors il a travaillé des emplois saisonniers avec une saison intermédiaire parfois ample entre les concerts. Nous nous sommes retrouvés juste au moment où j’allais avoir une semaine de congé pour les vacances. J’ai décidé de me diriger avec des amis qui partaient pour le Nouvel An afin que je puisse passer du temps avec lui et voir où les choses pourraient mener. Eh bien, les choses étaient super! Nous avons eu une connexion instantanée et une chimie importantes. Nous avons pratiquement passé toute la semaine où j’étais au lit. J’étais triste de partir et de retourner au travail le moment venu, mais nous avons laissé les choses assez informelles – nous n’étions pas exclusifs et j’essaierais de venir à la fin du mois de janvier lors de mon prochain week-end de 3 jours.

Eh bien, entre le moment où je suis parti et le moment où j’allais repartir, il a été blessé au travail et a finalement lâché prise (il travaillait dans un état de droit au travail, donc il pouvait être licencié sans motif). Je suis monté comme prévu, et à la fin des 3 jours, je me suis dit: «Heck, pourquoi ne viens-tu pas avec moi là où je vis et passe du temps chez moi et nous verrons ce qui se passe? «Maintenant, ce n’est probablement pas le choix le plus sage, mais nous pensions que nous étions amoureux! Il avait toujours des amis dans la région, alors il était excité de renouer avec eux. Et il n’avait rien de mieux à faire. Il a fini par trouver un emploi et rester. Maintenant, cela a créé un problème avec ma situation de vie (je partageais une maison avec un ami de longue date et certains des membres de sa famille et de son petit ami), qui était déjà en ébullition et une toute autre histoire longue. Donc, nous avons dû trouver un nouvel endroit où vivre, ce qui était difficile car 1) c’est cher d’où je viens et 2) il y avait un taux de vacance très bas à l’époque, donc nous avons continué à nous laisser dépasser en raison du revenu et du crédit exigences de score pour les locataires plus attrayants. À la dernière minute, nous avons trouvé une chambre à louer dans la maison d’un ami, où nous vivons … depuis 6 ans.

Ce n’était pas notre plan initial. Nous pensions que nous saisirions cette occasion pour économiser de l’argent et déménager de l’État vers un endroit où le coût de la vie serait meilleur. De plus, il ne déteste pas vraiment la région où nous vivons – il aime être plus proche de la nature. Mais il y a eu quelques barrages routiers. À savoir, il a continué à quitter son emploi et, à un moment donné, a été effectivement au chômage pendant près de deux ans alors qu’il tentait de créer une présence sur Twitch. Il a finalement trouvé un emploi quand je l’ai finalement perdu et lui a dit qu’il devait apporter de l’argent. J’avais accumulé près de 10 000 $ de dette de carte de crédit couvrant sa part des dépenses et j’étais naturellement contrarié par cela. Il a donc obtenu un emploi — lorsque j’ai finalement fait une demande pour lui dans un magasin de rénovation domiciliaire que je savais embaucher. Il a obtenu le travail et l’a travaillé pendant 2 ans jusqu’à il y a quatre mois quand il a quitté sans vraiment en parler avec moi. Je savais qu’il n’était pas satisfait, et j’ai dit que je vous soutiens pour trouver autre chose, mais pour avoir un autre emploi en place avant de quitter.

Maintenant, cela ne serait normalement qu’une nouvelle déception dans ce qui devenait une longue liste de déceptions et de dettes, mais DEUX MOIS AVANT qu’il ne quitte, notre propriétaire / colocataire nous avait demandé de sortir après la nouvelle année. Nous allions utiliser cela comme une chance de prendre enfin un risque et de quitter l’État, car nous avions économisé de l’argent et nous pensions que c’était le moment idéal. Alors, je lui ai dit, s’il te plaît, prends quelque chose pour que nous n’épuisions pas nos économies au cours des quatre prochains mois. Il m’a dit qu’il avait postulé pour quelques emplois, mais rien ne s’est passé, et il a juste arrêté de chercher autant que je sache.

Pendant ce temps, j’essaie de quitter ma ville natale et de postuler à des emplois hors de l’État pour voir si quelque chose persiste – et glisser de plus en plus dans une dépression profonde sans y faire face ou mon anxiété chronique de manière appropriée (aka j’ai été boire beaucoup de vin et ne pas travailler avec des professionnels de la santé mentale pour obtenir des médicaments et une thérapie). Ma dépression et mon anxiété m’ont également empêché au fil des ans de faire face aux problèmes de ma relation: nous avons peut-être eu des relations sexuelles deux fois au cours de la dernière année (et pas beaucoup plus que l’année précédente), il est aussi manifestement déprimé (boire et fumer beaucoup d’herbe, reste debout toute la nuit, puis dort jusqu’à 14 heures), et je ne peux pas compter sur lui pour contribuer financièrement ou au service (sérieusement, essayer de lui faire faire la vaisselle ou nettoyer ou prendre soin des courses quotidiennes pendant que je travaille est impossible – il oublie toujours de faire ça, ce qui pourrait bien sûr être dû à la dépression).

Alors que nous nous rapprochions de plus en plus de notre date de départ, je me suis dit que nous prévoyions de déménager à Reno, car il avait de la famille là-bas pour que nous puissions rester avec eux pendant que nous trouvions un emploi et faisions le tri. Maintenant, ce n’est pas mon emplacement idéal, mais il y a une grande université où je pourrais probablement trouver un emploi (j’ai travaillé dans une université pendant près de 9 ans à titre administratif) et ce serait une décision facile car ce n’est pas trop loin de l’endroit où nous vivons actuellement. Donc, je postule pour un emploi similaire à mon poste actuel, je reçois un entretien téléphonique, puis je suis appelé pour un entretien en personne. Quand je reçois cet appel, je panique. Par exemple, légitimement PANIC, et toute ma dépression et mon anxiété non traitées font vraiment surface et j’ai cette réaction vraiment viscérale à l’idée de peut-être, se voir proposer un emploi dans un endroit que je ne pense pas que je veux vraiment vivre. (Oui, je sais, j’aurais toujours pu refuser l’offre si elle avait été faite, mais bonjour, bonjour, je ne pense pas rationnellement). Heureusement, j’ai contacté les professionnels de la santé appropriés pour m’occuper de ma santé mentale et j’ai un rendez-vous dans une semaine pour voir un psychiatre. Cependant, j’ai retiré ma candidature parce que ma réaction était intensément négative, je pensais juste que c’était la seule chose que je pouvais faire, alors maintenant c’est hors de propos. TBH, je suis plutôt soulagé, mais je ne lui en ai pas non plus parlé.

Cependant, maintenant que je suis dans cet état mental, je remets vraiment tout en question et je ne suis pas sûr qu’il soit sage de déraciner à ce stade (j’ai évidemment besoin d’une thérapie et de médicaments, ce qui prend du temps à travailler), en particulier pour une personne qui ne peut pas garder un emploi, n’a pas de carrière ou d’études qu’il aimerait poursuivre, n’a pas sa propre voiture, n’a pas son propre compte bancaire (tout l’argent qu’il reçoit va simplement sur mon compte), n’a pas déposé de taxes en 10 ans (ouais, je sais, je ne savais pas trop comment aborder tout ça), qui ne m’a pas acheté d’anniversaire ou de cadeau d’anniversaire avec son propre argent depuis des années, à qui je parle à peine plus, à qui je en désaccord avec les lois sur le contrôle des armes à feu pour Pete.

Tout cela étant dit, je me soucie vraiment de lui et c’est une personne de bon cœur. Il est très détendu et va avec le courant, ce qui aide à contrer ma nervosité élevée. Je l’aime et je m’inquiète pour lui, et il y a beaucoup de choses que j’aime chez lui (honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi à l’aise avec quelqu’un d’autre), mais je ne sais tout simplement pas si je suis plus amoureux de lui. De plus, je me sens un peu trahi et profité de, même si je ne pense pas qu’il l’ait fait [anything] malicieusement. Mais, je me sens aussi mal qu’il ait effectivement déménagé ici pour être avec moi et maintenant je renonce à bouger avec lui. Maintenant, je suis déchiré entre rompre avec lui ou lui donner un ultimatum (comme déménager à Reno par vous-même puisque vous détestez ici et que nous vivons ici ensemble n’a été sain pour aucun de nous et rester avec votre sœur et votre frère- beau-père, trouver un emploi, obtenir une voiture, avoir votre propre compte bancaire – commencez à être un putain d’adulte sans que je soutienne toute votre putain d’existence, et ensuite nous pourrons évaluer notre relation et aller de l’avant). Comment pourrais-je rompre avec lui, cependant? Il n’a ni soutien ni ressources ici et est déprimé. Dois-je l’amener à Reno ou à ses parents ou dans un espace sûr et ensuite partir de là? De plus, nous devons être hors de notre place dans UN MOIS. Tout arrive à un point critique et je sais qu’il y a probablement une certaine peur qui guide mes pensées. Je n’arrête pas de me dire que l’anxiété est un menteur, mais de quoi me parle exactement mon anxiété? Avez-vous des conseils?

Cordialement,

Un fixateur-supérieur

L’anxiété est souvent un menteur, AFU, mais parfois c’est votre sens Spidey, vous criant qu’il y a des choses auxquelles vous devez faire attention.

Et dans ce cas, ce que cela vous dit est très simple: NE PAS BOUGER POUR RENO AVEC CET HOMME.

Je vais vous dire quelque chose que je soupçonne que vous savez déjà: vous vous êtes déplacé beaucoup trop rapidement lorsque vous lui avez demandé d’emménager avec vous. Vous étiez tous les deux plus qu’un peu ivres et rouliez avec le speedball ocytocine / dopamine qui vient au début d’une nouvelle relation, et vous avez pris la décision que, honnêtement, vous auriez dû vous lancer jusqu’à ce que vous vous connaissiez mieux.

Si vous aviez pris un peu plus de temps, vous en auriez appris davantage sur les habitudes et les caprices de la personnalité de votre petit-ami et sur des choses qui, dans d’autres circonstances, auraient probablement été un facteur de rupture. Oui, sa personnalité facile à vivre et à suivre le courant peut faire un excellent contrepoint à votre existence de type A haute tension, mais cette personnalité décontractée est venue avec une attitude tout aussi décontractée envers des choses comme les responsabilités. Et des emplois. Et la sécurité financière.

Ce n’est pas un bon regard sur personne, mais surtout pas sur un petit ami potentiel.

Mais les choses se sont déroulées comme elles l’ont fait et maintenant vous êtes ici, ayant une attaque de panique à la simple pensée de relever les enjeux et de passer à un état entièrement différent afin qu’il puisse rassembler sa merde.

Alerte spoiler: il ne va pas. Pas tant que vous portez son cul comme un guérisseur dans une équipe composée uniquement de canons en verre DPS. Remarquez comment il ne s’est pas débarrassé de son cul et n’a pas trouvé d’emploi – n’importe quel emploi – jusqu’à ce que vous lui donniez un ultimatum? Remarquez comment il a quitté son emploi plus tard sans avertissement, parce que merde, c’est pourquoi?

C’est votre avenir avec ce mec. Tant que vous êtes dans sa position de repli, il continuera à jouer le rôle de mou que même Seth Rogen a abandonné il y a des années,

Je comprends que vous vous souciez de lui. Il est admirable que vous vous inquiétiez du fait que ce bébé oiseau particulier ne semble pas équipé pour quitter le nid… jamais. Mais vous avez déjà sacrifié des années de votre vie et des dizaines de milliers de dollars de dettes sur lui. Vous ne pouvez pas continuer à le soutenir jusqu’à ce qu’il soit prêt à voler, car il ne le sera jamais tant qu’il ne le sera pas.

Si cela vous aide, envisagez de rompre avec lui comme votre moyen de l’aider à passer à l’étape suivante de sa vie. Mais en réalité, vous vous aidez. Votre responsabilité envers lui ne s’étend pas si loin que vous devriez endommager votre avenir (et l’enfer, votre présent) à son profit. Comme le dit le dicton: tu dois mettre ton propre masque à oxygène avant d’aider quelqu’un d’autre avec le leur.

Rompre avec lui et le laisser aller seul à Reno est la meilleure chose que vous puissiez faire, pour lui et pour vous-même. Il a eu plus de sept ans. Il est maintenant temps pour lui de voler – alors donnez-lui un coup de pied hors du nid. C’est à lui de comprendre le reste en descendant.

Bonne chance.

Salut Dr NerdLove,

Mon problème est que je semble attirer uniquement des femmes qui ne sont pas émotionnellement disponibles.

Les femmes mariées semblent m’aimer, une autre ces derniers temps était une romance grise asexuée et voulait que ce soit moi qu’elle développe des sentiments mais ne le pouvait jamais, plusieurs sortaient de relations abusives, quelques-unes venaient juste de dire qu’elles étaient rompues sans autre exposition .

Plus récemment, j’ai vraiment aimé une femme souffrant d’un trouble dépressif majeur, mais elle a annulé toutes nos dates et refuse tout sauf les textos. J’ai l’impression que c’est aussi trompeur que si elle n’avait rien dit du tout sur la dépression. Je pense que l’implication avec toutes ces choses, à moins qu’ils ne disent le contraire, est qu’ils sont prêts pour une relation, et je me sens menti quand ils ne sont en aucune façon, forme ou forme. Je ne leur en veux pas, juste pour leur malhonnêteté, c’est un monde difficile, de mauvaises choses sont arrivées à beaucoup d’entre nous, ou ce n’est tout simplement pas le moment.

En partie, je suis un style de vie Dom et je date exclusivement de la communauté Kink. Cela étant dit, bien que de nombreuses personnes coquines aient des relations amoureuses et épanouissantes.

C’est frustrant quand ils attendent que je les aime, souvent beaucoup, avant de déclarer qu’ils le sont.

Je me considère comme une personne assez perspicace mais je ne comprends pas vraiment pourquoi cela m’arrive. J’espère que vous avez des idées pour moi. Je ne m’inquiète même pas tellement qu’ils ne soient pas entièrement disponibles émotionnellement tout de suite et je suis tout à fait disposé à travailler avec cela. Je souhaite juste que la réponse à cela puisse être autre chose que de rester hors de portée la minute où la vie se produit.

Pas seulement une machine de distribution Kink

Un couple de choses, NJKDM.

La première est que oui, une partie de votre problème est que vous êtes un dom de style de vie qui sort exclusivement avec la communauté kink. Non pas parce que la communauté kink n’est rien d’autre que des personnes émotionnellement indisponibles et / ou endommagées (ce n’est pas le cas; en fait, les gens de la scène BDSM ont tendance à avoir une meilleure santé émotionnelle et mentale que les gens à l’extérieur), mais parce que vous commencez par un pool de rencontres très limité, et vous le limitez encore plus. Si vous vous attendez à un composant dominant / soumis 24h / 24 et 7j / 7 superposé à votre relation amoureuse, vous allez limiter considérablement votre groupe de rencontres aux personnes qui s’intéressent à cette dynamique. Cependant, comme vous l’avez découvert, les gens qui s’intéressent à cette dynamique et ceux qui veulent réellement la vivre vont être des gens très différents. Ce n’est pas parce que quelque chose semble chaud en théorie que les gens voudront nécessairement faire face à la réalité. 50 nuances de gris (je sais, je sais, venez avec moi ici) ont peut-être titillé beaucoup de gens au début, mais le fait qu’il les ait activés ne signifie pas que quiconque veut réellement être Anastasia.

Enfer, la majorité des kinksters que je connais ne font pas le style de vie. Kink est peut-être un élément central de qui ils sont, mais même Groucho sortait son cigare de sa bouche de temps en temps.

Mais du même coup, les gens qui voudront peut-être le vivre ne seront pas nécessairement dans un endroit où ils pourront le faire fonctionner. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, le simple fait de vouloir quelque chose ne signifie pas nécessairement que cela vous convient ou que vous avez raison.

Je pense que c’est la partie qui vous fait trébucher. Je pense que vous frappez l’intersection entre le désir et la réalité et malheureusement, la réalité a tendance à gagner ces concours particuliers.

Je ne pense pas que ces femmes, en règle générale, vous trompent. Je pense que, pour la plupart, ils font des efforts de bonne foi pour essayer d’y arriver. Ils peuvent bien croire, à ce moment-là, qu’ils peuvent faire fonctionner cela, soit qu’ils sont prêts et capables, soit qu’ils le seront plus tôt que tard. Mais vouloir ne le fait pas ainsi, et les meilleures intentions ne peuvent pas surmonter la réalité. Ils ne vous trompent pas, ils se trompent simplement sur ce qu’ils peuvent réellement accomplir. Quelqu’un qui veut essayer de faire fonctionner quelque chose mais qui ne ment pas, c’est juste qu’il est incapable de concrétiser ce désir. C’est frustrant comme l’enfer… mais ce n’est pas un mensonge, ce n’est pas de la tromperie et ce n’est pas malveillant. C’est juste un malheur pur et têtu.

Cependant, vous n’avez aucun contrôle sur leur vie; vous ne contrôlez que le vôtre. Ce qui signifie que votre solution devra provenir de ce que vous contrôlez.

Lorsque vous vous retrouvez avec un pool de rencontres limité, vous avez deux choix. Soit vous travaillez dans les limites que vous avez, soit vous essayez d’élargir votre pool potentiel. Si vous choisissez le premier, vous devrez passer un peu plus de temps à connaître les gens avant de commencer à investir émotionnellement dans eux et à penser à des relations potentielles jusqu’à ce que vous sachiez (et ils savent) qu’ils sont réellement émotionnels. disponible.

Si vous choisissez ce dernier… eh bien, alors vous devez trouver des compromis. Cela peut signifier d’élargir votre recherche pour rencontrer des gens de scènes bizarres dans d’autres villes. Cela peut signifier regarder des scènes qui se chevauchent avec la vôtre, comme la communauté poly. Ou cela peut signifier commencer à sortir avec une personne en dehors de la communauté kink et avoir une relation dom / sub séparée de vos relations amoureuses.

Mais il y a une autre chose que vous ne considérez pas ici: le fait que ces femmes sont motivées à essayer en premier lieu. Le fait que ces femmes vous intéressent signifie que non seulement elles vous trouvent attrayante, mais elles vous trouvent également en sécurité. Vous êtes quelqu’un avec qui ils sentent qu’ils peuvent essayer d’être vulnérables, avec qui ils sentent qu’ils peuvent essayer de faire fonctionner une relation. Et étant donné que certaines d’entre elles sont des femmes venant d’un mauvais endroit, c’est important.

Je comprends que la frustration ronge vos tripes comme un hamster avec un problème de glande. Mais être quelqu’un avec qui les femmes se sentent suffisamment en sécurité et suffisamment en sécurité pour essayer d’explorer cela, même si en fin de compte ce n’est pas bon pour elles ou pour vous?

C’est quelque chose dont on peut être fier.

Bonne chance.

Avez-vous fréquenté quelqu'un avec un écart d'âge important? Êtes-vous sorti avec la communauté kink?

Ask Dr. NerdLove est la chronique de rencontres bihebdomadaire de Kotaku, hébergée par le seul et unique Harris O’Malley, alias Dr. NerdLove. Vous avez une question à laquelle vous aimeriez répondre? Écrivez doc@doctornerdlove.com et mettez «Kotaku» dans la ligne d’objet.

Harris O’Malley est un écrivain et coach de rencontres qui fournit des conseils de rencontres geek sur son blog Paging Dr. NerdLove et sur la chaîne YouTube Dr. NerdLove. Son nouveau guide de rencontres New Game +: The Geek’s Guide to Love, Sex and Dating est maintenant disponible sur Amazon, iTunes et partout où de beaux livres sont vendus. Il est également un invité régulier de One Of Us.

Il peut être trouvé en train de distribuer du snark et des conseils sur Facebook et Twitter à @DrNerdLove.

