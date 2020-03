Mon Hero Academia sera-t-il doublé en espagnol latin?

Avec quatre saisons, deux films et près de 300 épisodes du manga, My Hero Academia est l’un des anime les plus populaires aujourd’hui. Cette propriété a réussi à attirer des fans dans tous les coins du monde, y compris en Amérique latine. Bien qu’il soit si aimé de ce public, il n’y a pas de nouvelles concernant un éventuel doublage pour les plateformes de streaming, cependant, selon une rumeur, cela pourrait changer.

Comme My Hero Academia le sait: Two Heroes, le premier film d’animation, est venu dans les théâtres et Netflix avec un doublage en latin espagnol, et il est possible que la même chose se produise dans Heroes Rising. L’un des acteurs qui a participé au doublage de Two Heroes est Luis Carreño, doubleur vénézuélien qui travaille sur le doublage de deux anime qui seront dévoilés dans les prochains jours.

Bien qu’il n’ait pas précisé quels sont les anime en question, beaucoup ont spéculé que l’un d’entre eux est My Hero Academia, car il a publié dans les histoires de son compte Instagram une image de l’anime avec le hashtag Latin Dubbing. Certaines rumeurs suggèrent que The Kitchen Inc. commencera à travailler sur le doublage de My Hero Academia, mais pour l’instant, rien de officiel n’a été confirmé.

Ce n’est qu’une question de temps et voyez si ce doublage pourrait devenir une réalité et faire connaître l’anime My Hero Academia à un public plus large. De même, nous vous rappelons que My Hero Academia: Heroes Rising sortira au Mexique dans quelques jours.

Via: Luis Carreño

.