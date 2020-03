Mon jeu de combat 2D inspiré de My Little Pony sortira tôt le 2 avril

Capture d’écran: Mane6

Them’s Fightin ’Herds a commencé en 2011 en tant que jeu de combat créé par des fans appelé My Little Pony: Fighting is Magic. Le projet a été arrêté par les avocats de Hasbro en 2013, pour revenir en 2015 avec un nouveau nom et des personnages originaux conçus par la créatrice de la série My Little Pony, Lauren Faust. Le 2 avril, le combattant à quatre pattes sort enfin de Early Access sur Steam. 2 avril Bien que beaucoup de choses aient changé, c’est toujours un jeu My Little Pony dans l’âme.

Ça a été une sacrée course pour Them’s Fightin ’Herds. Au cours de neuf ans, il est passé d’un projet de fans bricolé dans 2D Fighter Maker 2002 à un jeu de combat original à part entière fonctionnant sur le moteur Skullgirls de Lab Zero Games. Lorsque la cessation et l’abstention d’Hasbro ont empêché le développeur Mane6 de laisser les personnages de My Little Pony Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Fluttershy et Rarity se battre, Friendship est le créateur de Magic est intervenu et leur a donné six nouveaux amis à quatre pattes “inspirés par »Les poneys populaires.

Illustration: Mane6

Arizona la vache, Velvet le cerf, Oleander la licorne, Paprika l’alpaga, Pom le mouton et Tianhuo le demi-cheval, le demi-dragon ne sont pas du tout des personnages de Hasbro. Un seul d’entre eux est un poney pur sang. Toute similitude avec la personnalité des personnages principaux de My Little Pony est purement fortuite. Exprès. Chut.

Them’s Fightin ’Herds est en accès anticipé depuis 2018, accumulant une multitude de critiques très positives sur Steam. Avec seulement six personnages à jongler, c’est très bien équilibré et une tonne de plaisir à jouer. Il a des lobbies en ligne animés, un joli tutoriel et un magasin où les joueurs peuvent acheter des vêtements pour leurs avatars de lobby. La version 1.0, publiée sur Steam le 2 avril par Humble Bundle, ajoute le début d’un mode histoire épisodique qui éloignera sans aucun doute sa fiction de celle de toute hypothétique propriété Hasbro.

Cela me fait du bien de voir un projet de fan se concrétiser, en particulier celui que j’ai suivi de près pendant une bonne partie de la décennie.

