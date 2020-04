Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs est un doux roman graphique sur les jeux et la croissance

Illustration: Dustin Hansen (DC Comics)

Dans Mon jeu vidéo Ate My Homework, un nouveau roman graphique de niveau intermédiaire de DC Comics et de l’écrivain / illustrateur Dustin Hansen, le projet scientifique de 13 ans de Dewey Jenkins est aspiré dans une console de jeu de réalité virtuelle défectueuse. Dewey et ses amis doivent naviguer dans une aventure de jeu de rôle numérique pour récupérer le projet et sauver Dewey de l’école d’été. Découvrez un aperçu exclusif de l’aventure de la bande dessinée de bien-être ci-dessous.

Le créateur de Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs, Dustin Hansen, s’appuie sur des décennies d’expérience de travail sur des jeux comme Les Sims, le football Madden et la série Street Sports adaptée aux enfants d’EA dans l’élaboration de cette grande aventure de bande dessinée. Il puise également dans son expérience personnelle en tant que jeune adolescent atteint de dyslexie. Dewey lutte avec le trouble d’apprentissage et doit surmonter ses problèmes d’estime de soi et de confiance.

Le projet scientifique sur les volcans de Dewey est sa dernière chance d’obtenir une note de passage et d’éviter les cours d’été. Mieux encore, s’il réalise le meilleur projet possible, il aidera sa classe à remporter un prototype de console de jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, Ferg, la meilleure amie de Dewey, brise la console et quand ils tentent de la réparer, le projet est aspiré à l’intérieur, suivi de Dewey, Ferg, de la sœur de Dewey Beatrice et de sa meilleure amie Kat. Les quatre aventures réticentes doivent travailler ensemble pour sauver le projet de Dewey et trouver leur chemin vers la maison.

Le ton est léger, l’art est luxuriant et coloré. Voyez par vous-même dans neuf des 160 pages du roman graphique dans le diaporama ci-dessous.

