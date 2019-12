Mon petit ami continue de me faire des farces avec le thème d'Assassin's Creed Odyssey

Il n’y a pas de plus grand plaisir que de posséder l’un de ses proches. Voici comment Assassin’s Creed Odyssey m'a aidé à faire cela pendant la période des Fêtes.

Mon père, un gars extrêmement normal, s'est offert un Echo Show ce Noël. Hier soir, alors que mon petit ami juif et moi faisions des latkes, nous avons commencé à nous amuser avec ça, la plupart du temps à lui crier dessus pour jouer différentes chansons. Alexa a eu du mal avec certaines de nos demandes. Bien qu'il puisse jouer des chansons individuelles de Pup, il n'a pas pu trouver le dernier album de Pup sur Spotify, ce qui était déroutant. Mais il a pu jouer la seule chanson dont j'avais besoin: "Legend Of The Eagle Bearer", le thème principal d'Assassin’s Creed Odyssey.

Mon petit ami, qui est aussi très normal, est le genre de gars qui aime faire des morceaux. C'est le genre de personne qui regarde une saison entière de télévision parce qu'il pense que ce serait drôle de le faire. Avez-vous déjà vu le drame de la période britannique Docteur Thorne? Parce que mon petit ami l'a fait. Il a regardé tout cela.

Il y a un an, lorsque nous avons commencé à sortir ensemble et que je jouais à Assassin’s Creed Odyssey, mon petit-ami a commencé à jouer le thème principal du jeu lors de fêtes similaires. C’est comme un Rick Roll hautement spécialisé. Au lieu de faire hurler tout le monde lors d'une fête, ça me fait juste crier. Ne vous méprenez pas, la chanson fouette, mais c'est une transition difficile pour passer de Pusha T à ceci:

Alors que j'étais au coude dans les pommes de terre râpées hier soir, j'ai dit à Alexa de jouer cette chanson, ne pensant pas que ce serait possible. Mais ça l'a fait. Et nous avons écouté le tout. Nous l’écoutons également en ce moment, car je veux que mon petit-ami sache que deux peuvent jouer à ce match.

