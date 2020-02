Monolith Soft clôture 2019 avec 236 employés: grandir grâce au succès

Le succès, s’il est bien géré, s’accompagne généralement d’une croissance. Dans Monolith Soft Ils se portent bien. L’entreprise qui s’est bâtie une réputation de qualité et de confiance basée sur de bons résultats, sait que pour continuer à faire les choses comme avant et pour faire face aux nouveaux défis comme il se doit, il est obligatoire de croître. C’est pourquoi le développeur japonais a clôturé l’année 2019 avec un total de 236 employés dans ses rangs. Et ce n’est pas pour moins, car Ils ont certains des projets les plus attendus pour Nintendo Switch.

Monolith Soft – Xenoblade, Zelda et autre chose

Au cours des dernières années, Monolith Soft s’est développée en tant qu’entreprise basée sur le travail et de bonnes décisions qui ont par la suite abouti à des succès. Le plus frappant est sans aucun doute son implication dans les titres de la saga Xenoblade, mais sa contribution au développement de l’un des titres Nintendo les plus acclamés de ces derniers temps, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Maintenant, grâce à sa capacité plus que reconnue à entreprendre des projets importants, Monolith Soft est en charge du développement du remake de Xenoblade Chronicles pour Nintendo Switch, Xenobalde Chronicles: Definitive Edition et la deuxième partie très attendue de Breath of the Wild. En outre, il est également connu qu’ils ont un autre grand projet à portée de main (j’espère un nouvel Ip aussi puissant que Xenoblade à l’époque). Un bon nombre de responsabilités qui a conduit l’entreprise à fermer l’année dernière 2019 avec un total de 236 employés, 12 de plus qu’en septembre de la même année.

Il n’est pas conseillé de parler à l’avance mais, en faisant les choses comme elles le font jusqu’à présent, il semble difficile que quelque chose que Monolith Soft ait en main puisse mal tourner. Tu ne crois pas?

