Monster Hunter est un jeu de croisement parfait pour Dragalia Lost

Les jeux de rôle mobiles adorent leurs croisements, et Dragalia Lost de Nintendo ne fait pas exception. Il a joué avec Fire Emblem et déconné avec Mega Man. Aujourd’hui, le RPG d’action gratuit lance son crossover le plus approprié à ce jour. L’événement Dragalia Lost x Monster Hunter combine un jeu sur la collecte de dragons avec un jeu sur leur chasse.

L’événement Mega Man, le premier concert croisé de Dragalia Lost avec Capcom, m’a laissé avec un petit personnage de robot robot errant dans les jardins de mon château, l’air triste et hors de propos et me faisant généralement me sentir mal. Le crossover Monster Hunter, sous-titré “Primal Crisis”, propose des personnages invités et des dragons beaucoup plus adaptés au thème. L’une des plus grandes stars de l’événement est Rathalos, l’un des plus grands ennemis de Monster Hunter World, et il s’intègre parfaitement dans ce jeu de collecte de personnages et de dragons.

Rathalos sert de bataille de boss pour l’événement spécial et est donné en récompense pour avoir terminé les quêtes d’événement. Mais c’est un petit alevin par rapport à Fatalis, le patron du raid de l’événement. Il faut quatre équipes de personnages joueurs pour éliminer cette bestiole.

Avec les dragons, une paire de héros Monster Hunter a été ajoutée à la réserve d’invocation pendant l’événement.

Vanessa la Chasseuse, que j’ai réussi à retirer dans ma troisième invocation décuplée après le début de l’événement, est vêtue d’un ensemble d’équipement Kirin et brandit une puissante lance. Pendant ce temps, Berserker porte essentiellement des Rathalos, parce que c’est ça le Monster Hunter: tuer des monstres pour fabriquer des vêtements de fantaisie.

Draglia Lost est entièrement orné de parures Monster Hunter pour la durée de l’événement, qui dure jusqu’au 16 février. Il y a une série originale de quêtes à mener. La musique du menu est composée de morceaux de Monster Hunter. Il y a toutes sortes d’armes et d’équipements à collectionner. C’est suffisant pour inciter un gars qui a juré de ne plus jamais jouer à Dragalia Lost pousser sa tête en arrière, bon sang.

