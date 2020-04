Monster Hunter Riders est un succès sur les mobiles japonais avec cinq millions de téléchargements

Pour l’instant, rien ne garantit que le jeu atterrira en Occident.

Par Mario Gmez / 17 avril 2020, 22:30 commentaires

La saga Monster Hunter est en pleine forme grâce aux excellentes performances de Monster Hunter World: Iceborne sur PC et consoles, mais nous ne pouvons pas complètement exclure le marché mobile, où Monster Hunter Riders jouit d’un excellent accueil. Comme il l’explique Capcom, le jeu accumule déjà rien de moins que 5 millions de téléchargements.

Bien qu’il s’agisse d’un nombre élevé en soi, il est encore plus impressionnant si l’on considère qu’il n’est disponible que sur les appareils iOS et Android japonais et qu’il a été lancé il y a seulement quelques mois. Cependant, malgré son succès, il n’y a aucune garantie qu’il apparaîtra sur les appareils ouest Parlons des téléphones mobiles ou des consoles comme Nintendo Switch.

Riders suit la ligne de Monster Hunter Stories de 3DS et mobile, remplaçant l’action coopérative intense des jeux de tronc par un style JRPG avec l’art du cel-shading, où les chasseurs établissent des liens d’amitié avec des monstres spécifiques et unissent leurs forces au combat. Il y a aussi un grand poids dans l’histoire et les personnages qui y apparaissent.

Il est sorti il ​​y a seulement deux mois, et seulement au Japon. Si vous êtes plutôt Iceborne, nous vous rappelons que la mise à jour 3.5 arrivera bientôt pour accueillir Kulve Taroth du master rang et Namielle arch-tuck, synchronisant enfin l’arrivée de nouveaux contenus entre les versions PC et console.

