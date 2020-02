Monster Hunter World et Resident Evil 2 continuent de stimuler les finances de Capcom

La phase actuelle que Capcom traverse, considérée comme la résurgence de l’entreprise, a été pleine de bonnes nouvelles car son engagement pour la création de jeux qui desservent les niches formées autour de ses franchises les plus importantes a été couronné de succès. Ce résultat s’est également reflété dans le secteur le plus important, le secteur financier, comme l’a révélé le récent rapport.

Capcom a présenté son rapport financier correspondant avec le troisième trimestre de l’exercice 2019, qui s’est terminé pour eux le 31 décembre de l’année dernière, et là encore, il y a eu de bonnes nouvelles pour la société et ses fans, car les titres les plus importants qui ont été publiés Ces dernières années, ils continuent de récolter de bons résultats. En ce sens, la société a révélé que bien que ses ventes aient chuté de 13,6% par rapport à la même période de 2018, les revenus d’exploitation ont battu des records grâce à une croissance de 37,1%, un chiffre qui n’avait jamais été atteint par Capcom dans son histoire.

En termes de jeux, Capcom a souligné la grande performance de Monster Hunter World: Iceborne, qui a déjà vendu 4,5 millions d’exemplaires, ce qui donne un total de 15 millions ajoutant le jeu de base au 2 janvier de cette année. La société a également célébré les 5 millions d’exemplaires vendus par Resident Evil 2 et bien qu’elle n’ait pas donné de chiffres sur Devil may Cry 5, il a déclaré que le jeu s’était très bien vendu. De même, Capcom a déclaré que le plus gros coup de pouce financier de ces 3 jeux au cours du troisième trimestre provenait du secteur numérique, ce qui était suffisant pour atteindre des chiffres positifs.

