Monster Hunter World: Iceborne ajoutera un nouveau monstre Alatreon en mai

Avec la troisième nouvelle mise à jour du titre de Monster Hunter World: Iceborne le 23 mars, Capcom est allé de l’avant et a dévoilé ce que la quatrième nouvelle mise à jour du titre en mai apporterait: un dragon puissant et féroce nommé Alatreon.

Alatreon est un Elder Dragon élémentairement instable qui est apparu dans les jeux précédents, et à en juger par la réception, un favori des fans. Il est apparu pour la première fois dans Monster Hunter 3 et est capable d’utiliser plusieurs éléments. Dans les jeux précédents, le monstre pouvait utiliser les attaques Dragon, Thunder, Ice et Fire, en fonction de quelques facteurs et conditions. Aucune information n’est encore disponible sur comment et si Alatreon sera modifié pour son ajout à Monster Hunter World: Iceborne.

Mais en prenant du recul, à part l’ajout de Raging Brachydios et Furious Rajang le 23 mars et l’arrivée d’Alatreon en mai, Capcom ajoutera également quelques nouveaux monstres au jeu en avril. Kulve Taroth sera disponible pour se battre à travers une quête de rang de maître à quatre joueurs. Namielle, un monstre Arch-Tempered, apparaîtra également dans le jeu. Les monstres Arch-Tempered sont des versions plus fortes des monstres Tempered et infligent généralement plus de dégâts.

La quatrième mise à jour du titre en mai est la dernière de la feuille de route de Monster Hunter World, et nous devrons attendre et voir ce que les développeurs ont en réserve pour le jeu après juin. Découvrez les détails sur Raging Brachydios et Furious Rajang révélés par Capcom dans Developer Diary 5, ainsi que des informations sur la toute nouvelle fonctionnalité d’armes en couches dans la troisième mise à jour du titre.

