Monster Hunter World: Iceborne recevra un mythique dragon antique

Capcom avait mentionné des mois auparavant que les joueurs pouvaient s’attendre à 4 mises à jour majeures pour Monster Hunter Word: Iceborne qui débuteraient avant la mi-2020. La quatrième et dernière jusqu’à présent arriverait en mai et ramènerait un monstre préféré des fans et le Le développeur a récemment révélé qu’il s’agissait du Burning Black Dragon.

Nous faisons référence au mythique Elder Dragon Alatreon, qui arrivera dans la grande mise à jour qui devrait arriver en mai. Selon une déclaration officielle de Capcom, le également connu sous le nom de “Fiery Black Dragon” représentera un grand défi pour les chasseurs, car il apportera des éléments dynamiques au combat.

Alatreon sera très difficile à battre

Si vous ne vous souvenez pas ou si vous êtes nouveau dans Monster Hunter, Alatreon est un personnage de la classe Black Dragons, qui est considéré comme tabou dans l’univers de la franchise. Ce dragon possède un immense pouvoir qui est même fondamentalement instable, car il peut utiliser à son avantage les éléments Dragon, Fire, Electricity et Ice.

La date de début de ce personnage dans Monster Hunter World: Iceborne est actuellement inconnue, mais devrait arriver courant mai. Nous te tiendrons informé. En attendant, nous vous laissons avec la bande annonce de présentation.

Il y aura un nouvel événement saisonnier et des améliorations de monstres

Mais ne pensez pas que l’attente sera longue, car en plus de ce qui précède, Capcom a annoncé que Raging Brachydos et Furious Rajang sont maintenant disponibles sur Iceborne avec des mouvements améliorés et une attaque plus dévastatrice. Mais la bonne nouvelle est que les récompenses valent le défi qu’elles représenteront.

Armure furieuse d’inspiration Rajang

Armure d’inspiration Brachydios déchaînée

De même, il a été annoncé qu’il y aura un nouvel événement saisonnier pour Iceborne, le Full Bloom Fest, qui débutera le 9 avril. Grâce à cette célébration, la salle de réunion sera décorée de fleurs et vous pourrez participer à de nouvelles missions et récompenses qui vous aideront à construire l’armure en couches et d’autres articles thématiques de la saison.

Armure thématique

Êtes-vous heureux du retour d’Alatreon? Attendez-vous qu’il joue le nouveau contenu qui arrive dans le jeu? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que ce n’est pas tout ce qui arrive au titre de chasse Capcom, car plus de monstres et de mises à jour apparaîtront à partir de juin.

Contenu préparé pour Monster Hunter World

Monster Hunter World est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous consultez son dossier ou si vous consultez notre revue de l’expansion Iceborne.

