Monster Hunter World: Iceborne sur PC supprime les fichiers de sauvegarde de certains joueurs

Monster Hunter: l’aventure DLC la plus importante du monde, Iceborne, a finalement fait son chemin sur PC, mais la sortie n’est pas sans problèmes. Comme le rapporte VG247, certains joueurs ont eu un problème majeur avec l’exécution de la nouvelle extension – il supprimait leurs fichiers de sauvegarde.

Lorsque le jeu s’ouvre et effectue une vérification du fichier de sauvegarde, certains joueurs le signalent, un message d’erreur leur indique qu ‘”aucune sauvegarde compatible n’a été trouvée” – puis le jeu créera une nouvelle sauvegarde, écrasant leur fichier terminé. À la sortie du jeu, cette nouvelle sauvegarde remplacera leur sauvegarde dans le cloud, supprimant efficacement leur fichier terminé. Ce problème a été largement signalé sur Reddit.

Certains joueurs ont pu récupérer des fichiers avec un outil de transfert de sauvegarde créé par la communauté, et beaucoup ont émis l’hypothèse que cela dépend des mods que les joueurs exécutent. Le jeu a également changé son format de sauvegarde des données il y a quelque temps, et il est possible que les joueurs qui n’ont pas joué au jeu depuis un certain temps et qui reviennent à présent sur Iceborne aient des problèmes à cause de cela.

D’autres joueurs signalent des problèmes avec la fréquence d’images dans Iceborne, qui fait actuellement l’objet d’une enquête. Sinon, le jeu semble avoir été bien porté, à en juger par la plupart des rapports des joueurs.

Si vous avez l’intention de jouer à Iceborne mais n’avez pas encore chargé le jeu, cela vaut la peine de créer une sauvegarde de votre fichier de sauvegarde au cas où.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Monster Hunter World: Iceborne Video Review

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.