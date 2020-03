Monster Hunter World: Iceborne Update – Notes de mise à jour V13.00

Monster Hunter World: la dernière mise à jour majeure de Iceborne 13.00 est maintenant disponible pour les joueurs sur console, avec deux nouvelles variantes de monstres, une fonction “armes superposées” et de nombreuses corrections de bugs.

La nouvelle mise à jour est de 1,4 Go sur PlayStation 4 et de 2,1 Go sur Xbox One, et est maintenant disponible. Les joueurs PC devront attendre le 8 avril, mais après cette mise à jour, les mises à jour PC et console tomberont en même temps.

Le patch ajoute les nouvelles variantes de monstres Raging Brachydios et Furious Rajang, et de nouveaux ensembles d’armures pour chacun. Ces nouveaux types de Brachydios et Rajang, et les nouvelles stratégies qui seront nécessaires pour les combattre, sont discutés dans la vidéo du journal du développeur volume 5.

En ce qui concerne le déverrouillage de ces nouvelles chasses tendues, les notes de mise à jour indiquent que “les deux monstres apparaîtront dans de nouvelles missions spéciales après avoir terminé l’histoire principale d’Iceborne et déverrouillé la région de la toundra dans les Terres guides”.

La plus grande nouvelle fonctionnalité ajoutée est la superposition des armes, permettant de personnaliser l’esthétique des objets sans modifier les statistiques les plus importantes. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de la superposition ici.

La limite de niveau pour les améliorations d’armure de rang supérieur a été augmentée, et quelques changements de qualité de vie ont été apportés aux opérations Steamworks.

Un nouvel objet a été ajouté qui permettra aux chefs de quête de bannir un monstre des Terres de guidage, et un nouveau décor et BGM sont disponibles pour les chambres de Seliana. De nouveaux charmes ont été ajoutés, notamment Fury Charm V, Power Charm V, Mighty Charm III et Challenger Charm V. Tous ces ajouts sont exclusivement destinés aux joueurs avec l’extension Iceborne.

Le reste des notes de mise à jour détaille les divers bugs qui ont été corrigés dans le patch 13.00 – vous pouvez lire toute la liste ici.

La critique de GameSpot sur Monster Hunter World: Iceborne a déclaré: “Monster Hunter World: Iceborne est plus ou moins le même slogan glorieux pour tous ceux qui ont déjà été abattus par un fac-similé cracheur de feu d’un Tyrannosaurus Rex et ont pensé:” Je ne peux pas attendre de le faire 50 fois. “” Lisez le tout ici.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Monster Hunter World: Iceborne Video Review