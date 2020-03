Monster Hunter World: Iceborne vend 5 millions d’exemplaires

Monster Hunter World, déjà un énorme succès pour Capcom, déplaçant 15 millions d’unités en janvier 2020, et maintenant son expansion, Iceborne, a franchi une étape importante dans ses ventes. Capcom rapporte que l’expansion a maintenant vendu 5 millions d’exemplaires, entre les ventes numériques et les copies de l’édition physique qui a rassemblé Monster Hunter World et son expansion ensemble.

La série Monster Hunter a maintenant vendu plus de 62 millions d’unités, dit Capcom. De plus, le titre free-to-play actuellement réservé au Japon, Monster Hunter Riders, a été téléchargé 3 millions de fois depuis son lancement en février 2020.

L’extension a frappé PC en janvier après ses débuts sur PS4 et Xbox One en septembre 2019. Selon Capcom, il est “prévu de mener un certain nombre d’initiatives pour consolider davantage la position de la série en tant que marque mondiale”, y compris le prochain Hollywood film.

Le soutien après le lancement a certainement également contribué à la croissance du jeu – deux nouveaux monstres arrivent le 23 mars.

Monster Hunter World: Iceborne a reçu un 9/10 dans la critique de GameSpot, et la critique Ginny Woo a salué l’expansion comme “une étape confiante dans l’avenir de la franchise”.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Monster Hunter World: Iceborne Video Review

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.