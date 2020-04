Monster Rancher reçoit une nouvelle mise à jour avec des monstres et plus

Monster Rancher, le jeu basé sur la célèbre série d’animation où nous avons dû élever des monstres pour les affronter dans des batailles spectaculaires, libérez votre disque et apporte de nouvelles nouvelles au port de ce titre pour Nintendo Switch. Ce jeu apporte une nouvelle mise à jour, bien qu’il convient de noter, que le titre n’est sorti qu’au Japon.

Il y a un album pour vous! Une nouvelle mise à jour Monster Rancher disponible

Dans la mise à jour, nous pouvons trouver plusieurs Nouveautes cela rendra le déroulement du jeu plus intéressant. Pour commencer, nous trouvons de nouveaux enregistrer les emplacements, un de plus gratuitement et jusqu’à 12 supplémentaires pour 1,03 € (120 yens) chacun ou 8,44 € (980 yens) le pack. En plus de cela, ils ont inclus le mode bataille, mode dans lequel, en échange de 1P, vous pouvez utiliser toi monstre lui-même, ou, si vous préférez, monstres chargés par d’autres joueurs. Ils ont également ajouté le mode tournoi participatif. Dans ce mode, le joueur va enregistrer un monstre Quoi se battra sans instructions, automatiquement.

La section musicale a également reçu la leur, c’est-à-dire qu’elle a incorporé, de nouvelles données musicales sur le jeu. Pour finir, et surtout, ils ont ajouté nouvelles créatures, qui sont dérivés de monstres existants. Pour l’instant, le titre Koei-Tecmo n’est disponible qu’au Japon, mais nous avons hâte qu’il atteigne l’Ouest. Et vous?

