Monster Viator arrive le 9 avril sur le Nintendo Switch eShop

L’eShop de Nintendo Switch c’est l’endroit où nous pouvons trouver une énorme quantité de titres qui autrement ne pourraient pas être légués aux joueurs. Ainsi, Kemco a annoncé que Monstre Viator, son dernier RPG, viendra dans ce magasin virtuel de la console hybride du Big N prochain 9 avril 2020, donc ceux qui veulent obtenir une copie de ce RPG qui ressemble à ceux de la vieille école (il suffit de voir le système de combat qui nous rappelle énormément la première Drabon Quest) devraient avoir un espace d’au moins , 461 Mo.

Monster Viator sera disponible sur le Nintendo Switch eShop

Incapable de se rappeler qui il est, Culter peut mystérieusement communiquer avec les monstres. Il rencontre bientôt Aira, un berger qui contrôle les monstres avec une harpe, et ils partent en voyage pour révéler leurs souvenirs. Avec un héros légendaire, un millier de monstres, une source de vérité et une sorcière, cette aventure pleine de fantaisie se déroulera devant vous!

Volez dans les airs sur un dragon ou montez en radeau sur la rivière! Pixel art attrayant qui donne vie à votre aventure. Voyagez avec plus de 20 monstres, chacun avec des capacités et des personnalités uniques. Accrochez-vous et prenez votre temps pour explorer non seulement les donjons difficiles, mais aussi tout ce que ce fantastique RPG a pour vous!

De plus, grâce à la chaîne YouTube de Nintendo Hall, nous avons eu accès aux premières minutes de ce jeu qui, malheureusement pour certains joueurs, ne sera disponible qu’en anglais et en japonais. Plus précisément, nous accompagnons les protagonistes de cette histoire pendant ses 27 premières minutes. Nous voyons une partie de l’histoire et des combats passionnants qui ne nous laisseront pas du tout indifférents!

