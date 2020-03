Monster World: Iceborne – nouveau monstre Alatreon à venir en mai, mise à jour du titre 3 la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Samedi 21 mars 2020 14:43 GMT

La mise à jour de titre 3 sera publiée pour Monster Hunter World: Iceborne la semaine prochaine, et Capcom a expliqué à quoi s’attendre. Il a également révélé ce qui allait arriver dans Title Update 4.

Monster Hunter World: Iceborne sera mis à jour vers la version 13.00 la semaine prochaine le 23 mars, et Capcom a publié les notes pour la mise à jour du titre 3.

En plus de décrire à quoi s’attendre avec la mise à jour dans le dernier journal des développeurs, la prochaine mise à jour du contenu a également été abordée.

Selon les développeurs, la mise à jour 4 arrivera en mai et mettra en vedette le monstre Alatreon.

Le nouveau journal vidéo retrace également le retour de Kulve Taroth, de nouvelles armes en couches, la fête du printemps, etc.

Vous pouvez obtenir tous les détails dans le lien vers le journal des développeurs ci-dessus, ou vous pouvez regarder la vidéo d’Arekkz pour un aperçu rapide de ce à quoi vous attendre.

Les notes de mise à jour pour Title Update 3 sont ci-dessous. Il sortira sur PS4 et Xbox One le 23 mars.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Monster Hunter World: Iceborne version 13.00 – notes

Espace requis

PlayStation 4: environ 1,4 Go (uniquement cette mise à jour)

Xbox One: environ 2,1 Go (uniquement cette mise à jour)

Principaux ajouts / changements

Général

Brachydios déchaîné a été ajouté.

Furieux Rajang a été ajouté.

(Les deux monstres apparaîtront dans de nouvelles missions spéciales après avoir terminé l’histoire principale d’Iceborne et déverrouillé la région de la toundra dans les Terres guides.)

Système

Ajout d’un objet qui oblige un monstre à quitter les terres de guidage.

Augmentation du niveau maximum pour les améliorations d’armure de rang supérieur.

Ajout d’une fonction d’augmentation qui vous permet de personnaliser l’apparence de votre arme.

Ajout d’une option à Steamworks qui vous permet de modifier la sortie de Steamworks.

Appliqué une modification de Steamworks qui vous permet d’activer le mode automatique après avoir envoyé Steamworks dans Overdrive.

Un nouveau décor peut maintenant être placé dans votre chambre à Seliana.

Le nouveau BGM peut maintenant être joué dans votre chambre à Seliana.

Ajout de nouveaux designs pour la Squad Card.

Nouveaux pendentifs ajoutés.

Appliqué un changement qui vous permet de recevoir des récompenses d’aide aux chasseurs dans les quêtes de rang de maître

Divers

Ajout des charmes suivants: Fury Charm V, Power Charm V, Mighty Charm III, Challenger Charm V.

Vous pouvez désormais collecter des récompenses d’objets lors de la manche juste avant un overdrive Steamworks.

Corrections de bugs et ajustements de balance

Base / installation

Correction d’un problème où les options «Tout emporter» et «Vendre tout» étaient inversées lorsque les articles préparés via le rôti au four totalisaient 9 999 dans votre boîte d’articles.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, les capacités ne tournaient pas lors du stockage du potentiel d’armes éveillées.

Correction d’un problème où la grande épée «Impératrice Galea« Styx »» était mal commandée lors du tri.

Correction d’un problème où les valeurs numériques ne s’affichaient pas correctement dans l’écran de résultats Steamworks.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, une erreur se produisait lors de la participation à une session en ligne d’une équipe à l’aide de l’ID de session en ligne.

Correction d’un problème où, après certaines étapes, une quête publiée était introuvable dans une recherche.

Correction du texte de description de certaines chansons du lecteur de musique.

Correction d’un problème où le ticket Beetle ne pouvait pas être utilisé comme matériau pour fusionner des objets.

Correction d’un problème où Ruiner Nergigante était affiché dans la liste des monstres de Guiding Lands, même si les conditions pour qu’il apparaisse ne soient pas remplies.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, les capacités d’une armure ne se reflétaient pas correctement dans le statut du chasseur lors de l’augmentation de l’armure.

Correction d’un problème où la couleur des jambes en couches Dober β ne s’affichait pas correctement après avoir changé la couleur.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, une erreur se produisait lors de l’entrée dans votre propre chambre.

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs invités de se déplacer s’ils étaient retirés du hub de collecte à certains moments.

Mise à jour du didacticiel pour les fonctionnalités supplémentaires de l’équipe afin d’expliquer que les sous-chefs peuvent inviter d’autres joueurs dans l’équipe.

Correction d’un problème où, avant même d’atteindre Seliana, le message de recrutement “Sortons dans ma chambre!” serait disponible en option.

Correction d’un problème où certaines armes Palico apparaissaient à un endroit non naturel lors du tri par rang.

Correction d’un problème où, lors de la participation à la quête d’un autre joueur, si l’hôte de la quête annule la quête à un moment précis, le nom de la quête précédemment terminée et non la quête que vous avez rejoint s’afficherait.

Correction d’un problème où une arme de l’arbre d’armes The Witcher n’apparaissait pas lorsqu’elle était placée sur l’écran de l’équipement.

Correction d’un problème où il y avait une disparité entre l’écran de résultat du siège de Safi’jiiva et les informations affichées au compteur de quêtes.

Correction d’un problème où le destinataire du chat ne pouvait pas être changé après être entré dans un écran de chargement avec la fenêtre de chat ouverte.

Correction d’un problème où les objets créés à partir du rôti du four ne roulaient pas correctement.

Correction d’un problème où vous ne pouviez pas laisser la mini-cantine au camp si le menu de la mini-cantine et l’avis de quête complète apparaissaient sur le même cadre exact.

Mise à jour du texte de description du canon de lance Chrome Halberd III.

Mise à jour du texte de description pour le chargement de Wyrmstake Blast, trouvé dans la section de contrôle des armes des notes du chasseur.

Monstres

Correction d’un problème où les monstres de Raider Ride restaient coincés sur un mur lorsqu’ils sautaient d’une certaine position.

Correction d’un problème où le comportement de Safi’jiiva devenait non naturel sur un terrain incliné.

Correction d’un problème où un joueur était affligé d’un statut anormal ou d’un fléau lors de l’utilisation de la contre-poussée ou de la contre-griffe de la lance contre le saut périlleux de Gold Rathian, la frappe d’éclairage de Kirin ou l’attaque de mucus de Fulgur Anjanath.

Correction d’un problème où les récompenses pour les pièces brisées n’étaient pas récompensées lorsque le dos des Black Diablos était brisé.

Correction d’un problème où Safi’jiiva ne faisait pas la transition des zones normalement.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, l’apparence et la chair de la queue de Nergigante n’étaient pas cohérentes après avoir été sectionnées.

Correction d’un problème où, dans les quêtes de défi multi-monstres, le deuxième monstre n’apparaissait pas et la quête était terminée.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, Ruiner Nergigante apparaissait en dehors d’une zone des terres de guidage.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, un monstre ne devenait pas enragé.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, le mur de glace de Velkhana ne se brisait pas après avoir été tué.

Correction d’un problème où un Yian Garuga enragé pouvait éviter les pièges à écueil même si les conditions de piégeage étaient remplies.

Correction d’un problème où les monstres se comportaient parfois involontairement lorsqu’ils étaient près de Boaboa.

Correction de plusieurs problèmes liés aux effets sonores et aux effets visuels qui s’affichaient dans la tente du joueur lorsque Safi’jiiva est au niveau le plus bas de la vallée isolée.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, Rajang effectuait toujours son attaque d’épinglage, même s’il ne l’avait pas réussi.

Correction d’un bug d’arrêt du jeu qui se produisait dans les Terres de guidage lors de l’exécution d’un tir de recul sur un Rathalos qui traverse des zones.

Ajusté pour allonger le monstre lorsqu’un joueur utilise la griffe d’embrayage sur un monstre décalé dans une zone où le joueur ne peut pas entrer.

Correction d’un problème où un Kelbi agissait parfois de manière erratique après avoir cassé ses cornes.

Joueur

Conditions atténuées qui ont rendu plus difficile l’atterrissage du brise-barre de l’esprit de la longue épée dans certaines conditions.

Correction d’un problème où la compétence Artisanat ne se déclenchait pas au début d’une quête.

Correction d’un problème où le geste de saut de FINAL FANTASY XIV était involontairement supprimé du raccourci d’un chargement d’élément.

Correction d’un problème où, pendant le multijoueur, la durée de l’effet de manteau des autres joueurs n’était pas synchronisée correctement.

Correction d’un problème où l’armure de tête masculine Oolong ne s’affichait pas dans certaines cinématiques vues depuis la galerie lorsque l’ensemble d’armure Oolong était équipé.

Correction d’un problème où les bonus d’extrait de la compétence Flinch Free étaient reportés lors du passage de l’Insect Glaive à une autre arme.

Augmentation du niveau d’élément des parents Elscarad et Arginesse.

Correction d’un problème où si le joueur attachait le pendentif Melynx Teddy à l’adepte Stormslinger et commençait à marcher, le pendentif devenait tremblant et tremblant.

Correction d’un problème où certaines lumières devenaient cachées lors de l’application d’une armure en couches à partir de votre équipement.

Correction d’un problème où le tir critique était appliqué à la lame spirituelle I de l’épée longue lorsque je passais de Iai Slash à Spirit Blade I.

Correction d’un problème où la compétence Élément libre / Ammo Up ne se déclenchait pas normalement lorsque la capacité de l’arme à feu était augmentée via la capacité d’éveil.

Correction d’un problème qui provoquait un comportement non naturel lors du chargement du slinger après avoir effectué une esquive vers l’avant avec l’épée et le bouclier tirés.

Correction d’un problème où la couleur des cheveux de Kaiser Crown β + changeait lors du passage de Oolong Hair α + à Kaiser Crown β + en utilisant des étapes spécifiques.

Correction d’un problème où les munitions se comportaient de manière anormale lorsque les munitions de perforation de l’arme à feu frappaient en utilisant certaines méthodes de tir.

Correction d’un problème où si une décharge à somme nulle se connecte à certains monstres, le point de grappin du joueur ne serait pas naturel.

Correction d’un problème où lorsque le joueur portait des armes en couches de la brigade, le brassard chevauchait avec l’armure en couches équipée sur le torse.

Correction d’un problème où si le joueur équipait la Kaiser Crown α / γ avec une coiffure 8-2 et effectuait des actions telles que la course, la frange avant flottait ou se détachait de l’armure et ne se corrigeait pas.

Divers

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, les informations sur l’équipe étaient supprimées involontairement.

Correction d’un problème où, dans certaines conditions, entrer dans la tente faisait que le Palico faisait face dans la direction opposée.

Correction d’un problème où certaines pistes ne s’affichaient pas dans les Terres de guidage.

Correction d’un problème où un certain timing provoquait une erreur de communication, ce qui faisait que les monstres n’apparaissaient pas dans les Terres guides ou dans des cinématiques basées dans les Terres guides.

Correction d’un problème où des signes de désynchronisation se produisaient dans les Terres guides lorsque vous rejoignez une session sans hôte.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient désigner une boule de neige comme destination pour un raid dans une zone à laquelle ils ne peuvent pas accéder.

Correction d’un problème où le gestionnaire revenait à son costume par défaut après avoir réinitialisé le jeu, même si le joueur modifiait les paramètres sur Verrouillé.

D’autres ajustements de l’équilibre du jeu et des bugs mineurs ont été apportés.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.