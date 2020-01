More Animal Crossing: New Horizons Art Sortie, montre des villageois avec des manches pour la première fois

Pour les fans d’Animal Crossing, l’un des articles de base de la série a été les vêtements simplistes de ses villageois animaux – la plupart (sinon tous) portant un débardeur ou une robe courte avec différents motifs. Eh bien, il semble que cette tradition prendra bientôt fin avec Animal Crossing: New Horizons!

Le dernier numéro du magazine Nintendo Dream a révélé de nouveaux rendus pour divers villageois dans le prochain jeu Switch – et les fans découvrent déjà une différence clé dans leurs vêtements. Comme vous pouvez le voir plus en détail ci-dessous, les villageois pourront porter des vêtements à manches courtes ou longues (par exemple, des t-shirts, des pulls d’hiver, etc.)!

Essentiellement, il semble que les villageois revêtiront tous une garde-robe plus large – bien qu’il ne soit pas clair s’ils changeront de vêtements en fonction des saisons. Nous devrons simplement attendre que Nintendo confirme plus de détails à l’avenir!

