Moro est enfin arrivé sur Terre dans le nouveau manga Dragon Ball Super

L’arc du «Galactic Patrol Prisoner» touche déjà à sa fin dans le manga de Dragon Ball Superet nos héros doivent à nouveau défendre la Terre contre une autre attaque spatiale. Le nouveau méchant de la saga, Moro, s’est échappé de la prison du Patrouille galactique avec d’autres prisonniers, et a semé la terreur dans toute la galaxie. Mais au chapitre 57, ce mangeur de planètes est enfin arrivé chez nous et est prêt à nous détruire.

Après quoi Moro battre Goku et Vegetaet a tout tué New Namek, les deux guerriers se séparent pour rechercher de nouvelles techniques qui leur permettent d’obtenir la victoire. Avec ces deux saiyans loin, le La terre ont seulement le reste de la Guerriers Z pour le défendre Compte tenu de cela, Moro décider que le La terre ce n’est pas un endroit digne de votre attention tant que Goku et Vegeta revenez, mais dans ce nouveau chapitre, votre patience est enfin épuisée et le méchant prépare déjà son attaque sur notre planète.

Juste au moment où il semble que Guerriers Z ils gagnent la bataille, Moro atteint enfin le La terre Mais avant d’affronter nos héros, l’antagoniste décide qu’ils ne valent pas leur temps, et au lieu de se battre contre eux, il utilise un peu de magie pour améliorer son sbire, SaganBo, à un niveau de puissance élevé. SaganBo et le guerrier triple fusion a presque tué tout le monde Guerriers Z, qui ne survivent que grâce à l’arrivée opportune de Goku. Le prochain chapitre nous présentera enfin le combat prévu entre Goku et Moro.

Via: ComicBook

