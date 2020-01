Mortal Kombat 11: jetez un nouveau regard sur Spawn et semble menaçant

Toute la communauté de Mortal Kombat est ravie de l’arrivée du Joker à Mortal Kombat 11; cependant, le méchant emblématique de Batman n’est pas la fin de la route pour le contenu téléchargeable. En fait, bientôt le jeu de combat accueillera Spawn, un personnage que nous avons peu vu dans le jeu de combat. Cela dit, une image a récemment été divulguée qui montre à quel point elle sera menaçante dans Mortal Kombat 11.

Ce qui se passe, c’est que The Toyark et Action Features ont une image qui montre une figurine Spawn dans Mortal Kombat 11. Dans ce jeu, nous pouvons voir que, dans ce jeu, le puissant personnage de bande dessinée présentera une apparence menaçante, sa cape rouge et Il sera équipé d’une épée.

Ensuite, nous présentons l’image:

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une image de Spawn dans Mortal Kombat 11, cette figurine nous permet de voir le modèle du personnage pour la première fois. Espérons que peu de temps avant que NetherRealm décide d’introduire le personnage dans le jeu, car nous sommes sûrs que de nombreux fans veulent voir les attaques qu’il aura.

Nous en profitons pour parler de Mortal Kombat 11 pour vous dire que cette semaine, il a accueilli El Joker (également connu sous le nom de Joker). Si vous souhaitez savoir ce que nous pensons de ce personnage, vous pouvez consulter nos premières impressions. En revanche, nous pensons que vous serez intéressé de savoir qu’ils préparent un nouveau film d’animation de ce titre.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de combat si vous cliquez ici.

