Mortal Kombat 11: la bande-annonce de gameplay DLC devrait sortir le mois prochain

En juin 2019, WB Games et NetherRealm Studios ont annoncé que le personnage de bande dessinée Spawn (exprimé par Keith David), serait l’un des futurs personnages DLC de Mortal Kombat 11. Cependant, les fans sont restés en attente de voir le personnage faire ses débuts Mortal Kombat depuis. Cependant, NetherRealm a finalement partagé quelques détails sur le moment où il y aura au moins une bande-annonce de gameplay Spawn pour le DLC.

Il y aura une bande-annonce de gameplay Spawn pour MK11 débutant le 8 mars pour l’événement Final Kombat. L’acteur vocal Shang Tsung Cary-Hiroyuki Tagawa, le créateur de Spawn Todd McFarlane et l’acteur vocal Spawn Keith David devraient également apparaître. On pourrait probablement supposer que la bande-annonce de gameplay du DLC Spawn offrira plus de détails sur le moment où ce DLC va sortir.

Final Kombat présentera également la bande-annonce du groupe rouge révélée pour le long métrage d’animation récemment annoncé, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Le film sortira en streaming numérique le 12 avril. Cela sera suivi d’une sortie Blu-ray / DVD / 4K Ultra HD le 28 avril.

Mortal Kombat 11 est maintenant disponible pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et Windows PC.

Nous sommes ravis de révéler plus de détails sur Final Kombat le 8 mars! Prenez vos billets et rencontrez les légendes @Todd_McFarlane, @ImKeithDavid, @CHTOfficial, et plus encore. # MK11 https://t.co/EQhXVwCGCZ pic.twitter.com/qrUPFWoBTO

– Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 30 janvier 2020