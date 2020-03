Mortal Kombat 11 lance une bande-annonce de Brutal Spawn

Spawn est arrivé et est prêt à tuer (Crédit: NetherRealm Studios)

NetherRealm a lancé une bande-annonce brutale montrant le prochain combattant DLC pour Mortal Kombat 11, Spawn. La vidéo montre ses mouvements contre divers adversaires. L’utilisation de chaînes, de pouvoirs surnaturels et d’armes à feu déchirent ses ennemis. Vous obtenez de voir sa mort, dévoilant tous ses tours en sautant sur le ring pour un combat.

Spawn est un personnage de bande dessinée qui apparaît pour la première fois en 1992 dans Spawn # 1 de Todd McFarlane. Le créateur possède une vaste expérience dans l’industrie avec DC et Marvel. Il a écrit des histoires de Spider-Man, menant à la création de Venom. Maintenant, il travaille sur une adaptation en direct de son héros sombre qui sera un film d’horreur classé R avec Jamie Foxx (Django Unchained) et Jeremy Renner (The Avengers).

Les rebondissements dans le genre de combat ne sont pas nouveaux pour NetherRealm. Le studio a actuellement le Joker et Terminator dans le dernier Mortal Kombat. Dans les entrées précédentes, Freddy Krueger et Predator ont fait leur apparition dans l’univers MK. Dans son combattant DC Injustice, des croisements avec Hellboy et les Teenage Mutant Ninja Turtles sont également entrés dans les mains de joueurs voulant battre leurs super-héros préférés.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Spawn ci-dessous:

