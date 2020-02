Mortal Kombat 11 maintenant 60% de réduction sur la boutique en ligne Switch, la vente se termine le 5 février

J’attendais un moment opportun pour saisir Mortal Kombat 11 pour Switch? C’est le moment idéal pour le faire!

Pour célébrer la récente sortie de DC’s Joker en tant que nouveau combattant, le jeu est désormais en vente à 60% de réduction sur le Switch eShop (à 23,99 $ US). La vente se poursuivra jusqu’au 5 février 2020 (8 h 59, heure du Pacifique), et le taux de réduction s’applique également au forfait Édition Premium et au forfait saison DLC Kombat Pack!

Allez-vous plonger dans la fête remplie de sang avec cette vente? Vous récupérez tous les DLC du jeu à ce prix moins cher? N’hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires ci-dessous!

