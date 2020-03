Mortal Kombat 11. Notes de sa dernière mise à jour pour Nintendo Switch

Il y a près d’un an depuis le débarquement de Mortal Kombat 11 sur Nintendo Switch et comment pourrait-il en être autrement dans NextN, nous lui avons donné une couverture avec une analyse complète. Depuis lors, nous avons eu des événements, diverses mises à jour et de nouveaux personnages. Eh bien, NetherRealm Studios continue sans oublier son titre vedette et sa dernière mise à jour sur l’hybride en atteste. Voulez-vous connaître son contenu?

La dernière mise à jour Mortal Kombat 11 couvre un large éventail de modifications allant des ajustements généraux du gameplay à divers changements apportés à l’équipe de chasse actuelle. Ensuite, nous vous laissons le notes complètes de ce patch, publié par WB_Will (modérateur de la communauté Mortal Kombat sur Reddit), afin que vous puissiez voir toutes les améliorations et modifications publiées.

Paramètres généraux du jeu

Déplacer la liste des correctifs

Améliorations de l’IA

Correction de problèmes avec certaines augmentations ne donnant pas les bons bonus

Augmentation de la mémoire tampon d’entrée du bouton lors de la sortie de la réaction de coup de bloc de 2 à 5 images

Mode Entraînement> Options AI> Personnalisé> Les options Block Attack ont ​​maintenant des options plus définies Fast, Delay, Late, qui exécuteront Block Attack sur la première image, avec un retard aléatoire ou sur la dernière image

Mode Entraînement> Options AI> Enregistrer a maintenant un nouvel emplacement d’enregistrement à utiliser pour Kustom Getup / Reversal

Mode Entraînement> Options AI> Kustom> Reversal Attack a maintenant une option pour Kustom Reversal qui utilise le slot Kustom Getup / Reversal en commençant par le bouton enfoncé ou l’entrée directionnelle

Mode Entraînement> Options AI> Kustom> Getup Attack a maintenant une option pour Kustom Reversal qui utilise la fente d’enregistrement Kustom Getup / Reversal en commençant par le bouton enfoncé ou l’entrée directionnelle

Ajout de plusieurs nouvelles brutalités à découvrir par les joueurs

Toutes les attaques Getup / Flawless Block Up + Front Kick ne toucheront plus les adversaires par derrière, sauf Kung Lao, Sonya et Geras. Correction d’un problème avec diverses exigences de succès de Krushing

Nouvelles techniques de Nether Forge ajoutées pour les joueurs à découvrir

Correction d’un problème avec l’annulation d’une invitation acceptée pour empêcher plus d’invitations de faire partie du même lobby.

Correction d’un problème où les cinématiques n’étaient pas affichées à 21: 9 en mode Théâtre.

Mortal Kombat 11. Problèmes connus:

Nous avons temporairement désactivé l’option MODE 60 FPS, car nous avons vu des problèmes graphiques majeurs avec certains caractères, et nous avons besoin d’un peu plus de temps pour les corriger dès que possible.

Les sous-titres pour certaines langues ne sont pas présents dans les introductions Spawn.

Mortal Kombat 11. Paramètres de caractères spécifiques:

Cassie: correction d’un problème visuel qui pouvait parfois survenir lors de l’exécution de Dual Wielding Amplified

Geras: distance de défilement des geras Dash Dash et Dash Backward réduite et récupération de Sand Trap et Quick Sand augmentée de 4 images

Jacqui Briggs: La direction du rebond bionique coûte une barre de mètre défensive 2 en 1 d’un temps spécifique Attack Jump

Jade – Wiggle Stick (Away + Back Punch) peut désormais être annulé 2 en 1 si la première ou la deuxième attaque frappe l’adversaire, mais la dernière attaque échoue Jade – Blazing Nitro Kick Krushing Blow ne se réinitialise plus en cas de perte

Jax – Gur-Knee (Towards + Back Kick) n’a plus d’avantage de frappe différent lorsque vous touchez des adversaires debout et esquive Jax – Ripped Amplified récupère désormais 4 images plus rapidement en frappant et 6 images plus rapidement en cas d’échec et est maintenant -8 en bloc (au lieu de -4)

Voir aussi

Johnny Cage: Rising Star ne peut plus être amplifié lorsqu’il est bloqué sans problème Johnny Cage: Rising Star Amplified coûte désormais une barre de mètre offensive et défensive lorsque Rising Star est bloqué ou échoue

Kotal Kahn – Heavy Blade (Back Kick) démarre désormais 1 image plus rapidement, peut maintenant être annulé 2 en 1 et a une réaction de coup différente Kotal Kahn – Yeyecame Disk provoque désormais le blocage de 5 images supplémentaires et a plus de recul lorsque Kotal Kahn est bloqué Normalement – Correction d’un problème avec les visuels de Totem qui persiste pendant certaines attaques

Kitana – Correction d’un problème avec Dark Deception (Away + Front Punch, Back Kick, Back Punch) Krushing Blow ne se déclenche pas si la troisième attaque est un Kounter Kitana – Edenian Strike a maintenant 1 image de plus que la pause. Kitana – Fan Toss Amplify features 7 autres cadres. L’échelle combinée des dégâts de Fan Lift et Fan-Nado a été réduite et leur réaction ne permet plus de supprimer le buff Royal Protection après avoir utilisé certaines attaques. Le bonus Protection royale accorde désormais un bonus de dégâts cumulables (jusqu’à 50%) pour chaque arrêt de projectile réussi d’une durée de 10 secondes et le chronomètre se réinitialise à chaque parade réussie. Kitana – Exigence d’Edenian’s Torque Thrust Thrust « Se déclenche si FATAL BLOW est sur le temps de recharge »ne sera plus possible après que DEADLY GAME (Fatal Blow) ait réussi à frapper Kitana – Edenian’s Twist Push Strike a maintenant une exigence alternative

Noob – Shadow Slide Amplified a une zone de toucher légèrement augmentée lorsque l’adversaire est dans un combo. Noob – Correction du problème avec la caméra lorsque (Air) Tele-Slam frappe un adversaire acculé

Shao Kahn – Wrath Hammer a remplacé Reverse Wrath Hammer lorsque Shao Kahn est invoqué avec le Heaume de Kahn Konsumable Shao Kahn – Wrath Hammer Le coup de Krushing Blow est désormais “Déclenche si Hammer Throw frappe DEUX FOIS de suite”

Skarlet – Scythe Slam (Away + Back Punch) inflige 20 dégâts supplémentaires.

Sonya – Getup / Flawless Block Power Shock (Up + Front Kick) commence maintenant à 11 images (au lieu de 13) et n’a plus 2 images de vulnérabilité avant ses images actives

Sub-Zero: le son correct est désormais joué lors des introductions lors de l’utilisation de skins Dimitri Vegas contre un adversaire utilisant Joker

Shang Tsung: correction d’un problème qui pouvait faire en sorte que Lift Amplified perdait l’adversaire pendant la réaction de coup de Lift

Terminator – Correction d’un problème qui empêchait l’utilisation de plusieurs lignes de dialogue dans le jeu lorsque vous jouez en tant que Terminator

Sindel: Come Forward (Front Punch, Front Punch, Back Punch) ne frappe plus les adversaires par derrière en dehors des combos

Joker: KAPOW Krushing Blow est désormais +5 au toucher (au lieu de -25). L’exigence de Krushing Blow “Déclenche si FATAL BLOW est sur le temps de recharge” ne se produira plus après que SMILE (Fatal Blow) ait réussi