Netherrealm a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain DLC Joker pour Mortal Kombat 11.

La bande-annonce nous donne un bon aperçu de la façon dont le Joker va jouer dans le jeu, et confirme une fois de plus sa date de sortie comme le 28 janvier pour Early Access et le 4 février pour tout le monde.

Découvrez-le ci-dessous:

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

