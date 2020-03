Mortal Kombat 11: Regardez Spawn brutaliser ses ennemis dans la nouvelle bande-annonce DLC

Pendant le livestream du tournoi Final Kombat de Netherrealm, Ed Boon et l’acteur Keith David sont montés sur scène pour révéler la première bande-annonce de gameplay de Spawn, le dernier personnage du pack Kombat de Mortal Kombat 11. En tant qu’un autre personnage basé sur une série de bandes dessinées, le style de combat brutal de Spawn et ses capacités démoniaques font de lui l’alignement de Mortal Kombat 11. En tant que l’un des personnages les plus attendus des fans pour faire ses débuts dans le jeu, le dernier combattant sera jouable le 17 mars en accès anticipé pour PC, PS4 et Xbox One.

Dans la nouvelle bande-annonce de gameplay, nous voyons Spawn – exprimé par l’acteur de retour Keith David de la série animée de courte durée HBO – affronter les différents combattants MK11 avec sa marque unique de pouvoirs et de tactiques détournés. Ancien assassin du gouvernement, Al Simmons a rencontré sa mort après une trahison et est né de nouveau comme un enfer après avoir conclu un accord avec le diable, lui conférant des pouvoirs démoniaques et un costume organique qui peut invoquer des chaînes en forme de vrille et une cape massive qui peut attaquer ses ennemis. En plus de ses pouvoirs d’enfer, Spawn possède également un arsenal d’armes conventionnelles telles que des grenades et des mitrailleuses, lui permettant de mélanger ses attaques – vues en détail lors de son attaque Fatal Blow.

Tout comme dans les bandes dessinées, Spawn est un personnage sans fioritures qui va droit au but, et cela se reflète certainement dans son dialogue d’avant-match avec Scorpion, un revenant similaire des enfers. Pendant le livestream, Ed Boon a déclaré que les développeurs de Netherrealm voulaient introduire Spawn dans Mortal Kombat depuis un certain temps.

Les débuts de Spawn viendront également avec un ensemble de nouveaux costumes pour d’autres personnages. Une fois que Spawn sera mis en ligne le 17 mars pour les propriétaires du Kombat Pack DLC, un pack de costumes sur le thème de Matinee est également inclus, permettant à Kotal Kahn, Jacqui Briggs et Erron Black de porter des costumes inspirés des films d’aventures de pulpe des années 1930. De plus, Jacqui recevra également un costume bonus lui permettant de porter un costume de hellspawn inspiré de Spawn, probablement en référence à She-Spawn, l’un des alliés anti-héros de la bande dessinée.

Avec un nouveau Kombat Kast prévu pour le 11 mars, nous verrons bientôt plus de gameplay de Spawn. Ce personnage est également le dernier ajout au pack Kombat actuel, qui a présenté Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, The Joker et The Terminator. Avec des rumeurs et des fuites de données d’autres personnages comme Ash Williams et Sheeva faisant leur apparition dans MK11, nous pourrions potentiellement en savoir plus sur un autre pack Kombat pour Mortal Kombat 11 très bientôt.

Pour en savoir plus sur Mortal Kombat 11, ainsi que des détails sur le moment où vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur les autres personnages, assurez-vous de vérifier avec GameSpot.

