Mortal Kombat 11: Spawn a l’air brutal et intense et vous pouvez l’utiliser très bientôt

Le moment attendu est arrivé! Après des images promotionnelles et plusieurs teasers, NeatherRealm a livré ce que l’opportunité a permis: une nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 11 qui montrera Spawn. De plus, il a révélé que le combattant avait déjà une date d’arrivée dans le jeu de combat.

Achetez Mortal Kombat 11 sur Amazon et Green Man Gaming

À travers sa chaîne YouTube et d’autres réseaux sociaux, NetherRealm a partagé un nouvel aperçu de Mortal Kombat 11. Comme nous l’avons mentionné, il s’agit d’une vidéo visant à nous montrer à quoi ressemble Spawn dans ce jeu de combat, ainsi que les différentes attaques avec Ceux qui comptent.

La vidéo diffusée par le studio dure plus de 2 minutes et 30 secondes. Comme vous l’imaginez, cela signifie qu’il nous reste suffisamment de temps pour avoir une idée de la façon dont il se battra dans le jeu.

Dans Mortal Kombat 11, Spawn semble être un personnage très puissant, se démarquant par ses attaques à moyenne et longue distance. Il est également frappant d’utiliser un arsenal varié composé de fusils, de chaînes, de haches et d’épées. Enfin, nous avons une capacité impressionnante qui vous permet de devenir invisible.

Sans plus tarder, nous vous laissons les progrès qui montrent Spawn dans Mortal Kombat 11. Gardez à l’esprit qu’à la fin, vous verrez sa Fatality brutale et intense.

Quand pouvez-vous incarner Spawn dans Mortal Kombat 11?

Maintenant que vous l’avez vu, vous mourrez probablement de savoir quand vous pourrez jouer en tant que Spawn dans Mortal Kombat 11. Heureusement, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour le faire, car sa première aura lieu ce mois-ci.

Selon NetherRealm, Spawn sera disponible dans Mortal Kombat 11 à partir du 17 mars. Gardez à l’esprit que cette date sera celle où vous commencerez votre accès anticipé pour tous ceux qui ont le pack Kombat (ou le pack Kombate).

Au cas où vous l’auriez manqué: il y aura un nouveau film d’animation Mortal Kombat

En revanche, les joueurs qui ne veulent pas du Season Pass peuvent l’obtenir à partir du 24 mars individuellement. Il convient de mentionner qu’à l’heure actuelle, son prix n’a pas été confirmé, mais il sera probablement vendu en échange de 5,99 USD ainsi que d’autres personnages de Mortal Kombat 11.

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par l’arrivée de Spawn à Mortal Kombat 11? Dites-le nous dans les commentaires.

Mortal Kombat 11 est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de combat si vous cliquez ici.

.