Mortal Kombat 4, le Klassic 1997, est maintenant disponible sur GOG

Mortal Kombat 4, la suite largement oubliée de la trilogie Mortal Kombat fréquemment rééditée, est de retour en vente sur GOG. Le jeu, qui est sorti à l’origine en 1998 pour PC, Nintendo 64 et PlayStation, après un début d’arcade en 1997, coûte 6 $ et est sans DRM.

Le jeu a été mis à jour pour fonctionner avec les systèmes d’exploitation Windows modernes, et les ports de tout ce dont les fans se souviendront de cette entrée légèrement décalée de la série Mortal Kombat. Il y a des armes qui peuvent être ramassées et utilisées, des arrière-plans interactifs, des secrets et des codes (désolé, “kodes”) pour entrer, et un gameplay 3D qui vous permet de vous déplacer dans l’arène et d’esquiver les attaques comme vous le feriez dans Tekken.

Comment le jeu a-t-il vieilli, visuellement? Vous pouvez en juger par vous-même à partir des captures d’écran ci-dessous.

Mortal Kombat 4 est un jeu de division – notre critique originale de la version N64 du jeu a obtenu un score de 8,9 / 10, et le critique Jeff Gerstmann a écrit que le jeu était “une excellente traduction d’un bon titre d’arcade, et les fans de la version arcade ne sera pas du tout déçu. “

Les joueurs nostalgiques de ce jeu de combat peuvent désormais le revisiter à bas prix – bien que de nombreux fans de la série voudront probablement rester avec Mortal Kombat 11.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Mortal Kombat 4 et les retombées | Revisiter la série Mortal Kombat

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.