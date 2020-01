Mortal Kombat Kollection en ligne évalué par PEGI, et cela amène les “Klassics” à changer

Le panneau paneuropéen d’information sur les jeux (généralement abrégé en PEGI), a apparemment levé le couvercle du Mortal Kombat Kollection en ligne avant une annonce officielle.

Si cette note est valable, le jeu sortira sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch dans un proche avenir. Un projet de l’équipe derrière Mortal Kombat Returns et Mortal Kombat HD Remix aurait été annulé au début de 2018, mais cette note suggère que le développement pourrait toujours être actif.

Voici la description du PEGI et une capture d’écran de la note:

Mortal Kombat Kollection Online est la trilogie originale de Mortal Kombat que les fans de Mortal Kombat ont toujours voulu. L’art, le gameplay et les fonctionnalités en ligne améliorés offrent une expérience incroyable qui fait revivre les «klassics»…

Selon un rapport de DSOGaming datant d’avril de l’année dernière, Ed Boon “a adoré” la version jouable de Mortal Kombat Returns quand il l’a vue pour la première fois, mais Warner Bros.a estimé qu’il ne pouvait pas permettre qu’un tel “projet important” soit développé par une équipe non éprouvée.

Avez-vous attendu un Mortal Kombat Kollection comme ça? Faites-nous savoir dans les commentaires.

