Mortal Kombat Kollection Online obtient une cote PEGI pour Switch en Europe

Si vous pensez à vous en ce moment – Mortal Kombat Kollection? Quand ont-ils annoncé cela? La réponse est – ils ne l’ont pas. Mais un jeu avec ce titre du développeur Blind Squirrel Games et de l’éditeur Warner Bros.Interactive Entertainment a reçu une classification d’âge (18 ans et plus, bien sûr) de PEGI, Pan European Game Information. Il s’agit apparemment d’une version améliorée de la trilogie originale Mortal Kombat, prévue pour Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC.

Voici la description proposée par PEGI: «Mortal Kombat Kollection Online est la trilogie originale de Mortal Kombat que les fans de MK ont toujours voulu. L’art, le gameplay et les fonctionnalités en ligne améliorés offrent une expérience incroyable qui ravive les «klassics»… »

Ces informations sont un peu moins choquantes une fois que nous considérons que Blind Squirrel Games travaillait apparemment sur un remasterisation du jeu original en 2017. Cependant, il aurait été annulé en 2018 car Warner Bros. n’aurait pas fait confiance à Blind Squirrel Games pour le développement. d’un titre aussi important. Cette note PEGI pour Mortal Kombat Kollection Online suggère que ce projet est de retour, ce qui signifierait que Warner Bros.a changé sa façon de penser à un moment donné.

De toute évidence, il y a des lacunes d’information ici. Mais il semble que les fans de la trilogie MK originale aient quelque chose de grand à attendre de cette année. Ils ont également le film d’animation Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge à venir dans la première moitié de 2020.

